ФОТО. Ночь в стоге сена – необычная ночевка в Тукумсе

Если вы путешествуете по Латвии и хотите провести ночь немного необычнее, чем обычно – отправляйтесь в Тукумс. Там можно насладиться настоящей сельской идиллией, поселившись в Jaunputniņi, владельцы которого предлагают провести ночь в стоге сена. Для одних это неотъемлемая часть детства, для других – определенная экзотика.

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"Несколько лет назад меня охватила ностальгия о том, как мы в детстве ночевали в стоге сена. Каждое лето во дворе дома у нас появлялся стог сена, и мы с соседскими детьми устраивали там себе жилище. Я помню то приятное ощущение от пребывания там: ароматное сено, свежий воздух, прохлада и чувство счастья. Я рассказала об этом своему супругу и он признался, что тоже хотел бы испробовать похожее. Но тогда идея осталась только идеей, поскольку у нас не было места для того, чтобы воплотить ее в жизнь", – рассказывает Дайга Кауфмане, владелица Jaunputniņi. Но пару лет назад супруги унаследовали дом с большим садом, что сразу же решило проблему с местом.

"Дом был построен в 50-х годах прошлого века и до сих пор сохранил очарование того времени. Этой весной мы вспомнили о той самой идее со стогами сена и решили ее реализовать. Мы обустроили территорию и быстро установили первый стог сена. Провели там ночь и подумали, что кто-то еще может захотеть испытать подобные ощущения. И оказалось, что попали в десятку – спрос сразу был очень высоким!", – добавляет хозяйка.

Дайга говорит, что гостям очень нравится спать в сене, поскольку там очень удобно и тепло – хозяева поставили стога на деревянный поддон, на котором лежит матрас. Точно также хозяева позаботились о том, чтобы на гостей не сыпалось сено сверху и не залетали разнообразные насекомые (подвешена специальная шторка). Хозяйка подчеркивает, что и дождь не проблема –он не просачивается сквозь сено.

При проживании в Jaunputniņi гостям доступны расположенные в помещении удобства и душ. С другой стороны, любители настоящей деревенской идиллии могут воспользоваться романтическим предложением – принять ванну прямо под открытым небом. Холодильник и кухня также предоставляются по запросу.

Более подробную информацию о размещении в стоге сена можно найти здесь.