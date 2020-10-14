ФОТО. Ночная магия в Калснавском дендрарии

10 октября в Калснавском дендрарии в четвертый раз прошел "Бал ведьминских метел 2020". И это не совсем те метлы, о которых вы наверняка подумали.

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Каждый, кто хотя бы однажды был в лесу, мог обратить внимание на интересные образования в кроне деревьев, похожие на шары или огромные гнезда. Именно их в народе называют "ведьмины метлы". В старину считалось, что это проделки ведьм и разной нечистой силы: летит нечисть над лесом и заколдовывает деревья, на которых вырастают потом будущие "транспортные средства". И название дали такое потому, что наделяли сверхъестественной силой и боялись их.

На самом же деле "ведьмины метлы" – генетическая мутация растений, для которой характерно обильное ветвление и образование тонких укороченных ветвей с недоразвитыми листьями. Такие "метлы" встречаются и в Калснавском дендрарии.

Во время праздника в Дендрарии организовали так называемый "ведьминский аэродром", на который можно было не только приземлиться, но и послушать музыку, а также принять участие в разнообразных соревнованиях. А для создания соответствующей атмосферы в дендрарии подсветили смотровую башню и растущие тут же туи.

Фотограф Марис Стипрайс запечатлел эту волшебную ночь:

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