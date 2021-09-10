ФОТО. Новое место отдыха для ценителей природы — домик "Моя природа" на берегу реки Айвиексте

Иногда хочется скрыться от городской суеты и стать ближе к природе. Если прогулки на свежем воздухе уже не достаточно, то прекрасным местом для спокойного отдыха и ночлега в лесу станет домик "Моя природа" (Mana daba) недалеко от Лубаны на берегу реки Айвиексте.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Домиком управляет Илдзе Маркова вместе со своей семьей. Здесь каждый приложил руку к обустройству окружающего пространства и постройке жилья. Хозяйка говорит, что даже знает, где и сколько закручено шурупов во время строительства. "Мне кажется, самое прекрасное, что мы все сделали сами и никто нам не помогал. Работа, время и финансы — это все наша стопроцентная инвестиция", — говорит Илдзе.

"Моя природа" находится в шести километрах от городка Лубана на берегу реки Айвиексте. Оказывается, это ближайшее место для ночевки в самом отдаленном месте Латвии. В 2011 году Центральное статистическое управление рассчитало по координатам дома, что на болоте Клайотню в Лубанском районе есть точка от которой в радиусе семи километров нет жилых домов. Илдзе говорит, что в окрестностях Лубанского озера были найдены несколько поселений каменного века, где занимались обработкой янтаря. Одно из поселений находилось в нескольких километрах от домика "Моя природа". "Когда-то это было одно из самых густонаселенных мест в Латвии (в V-IV веках до н.э.), а сейчас оно самое безлюдное", — говорит хозяйка.

Идея о постройке домика появилась осенью 2020 года, когда Илдзе собирала клюкву на болоте. В то время она хотела вернуться к жизни в Лубане и искала для этого любые возможности. Однажды друзья Илдзе стали расспрашивать ее, не боится ли она идти в одиночку за клюквой на болото. Это заставило женщину задуматься о том, что мы, люди, живем рядом с природой — среди лесов, лугов и болот, но мы и понятия не имеем, каково это находится среди дикой природы. Эти размышления вдохновили Илдзе на то, чтобы построить место, куда люди могли бы приехать и, отбросив повседневные заботы, наслаждаться дикой природой. "Мне хотелось построить домик, где выходя на крыльцо открывается вид на дикий луг, а не на ухоженную лужайку и клумбы. Ночью, лежа в постели, можно слушать журчание реки Айвиексте, а во дворе прямо под рукой растут земляника, малина и ежевика, а по саду летают бабочки и стрекозы", — рассказывает о домике Илдзе.

Foto: Agnija Broka-Mickeviča

Домик начали строить в апреле этого года. Для Илзе и ее семьи было важно построить жилье из экологически чистых материалов, поэтому изначально было решено не использовать пластик. В доме деревянный пол и натуральная известковая штукатурка, а при покраске были использованы натуральные краски на базе льняного масла. Здесь также нашлось место для старинных элементов. Например, была установлена деревянная дверь 1927 года, а на полке 1887 года до сих пор видны следы топора (раньше бревна вытачивали топором, а не пилой). Кроме того, семья поддерживает развитие своего района, поэтому в интерьере были использованы посуда и ковры, сделанные местными мастерами.

"Мы спроектировали дом в стиле минимализма, чтобы главную роль в этом пространстве играла природа и люди, которые приехали сюда отдохнуть и насладиться окружающей красотой", — говорит хозяйка. Домик построили за два месяца и уже с 16 июня "Моя природа" принимает гостей.

Домик "Моя природа" предлагает туристам ночлег для двоих с водоемом в 200 метрах от дома. Тут есть биотуалет, а на реке — деревянная лодка и два каяка для отдыха на воде. В домике нет душа, поэтому отдых здесь — действительно воссоединение с природой. Илдзе говорит, что помыться можно и в реке Айвиексте. В "Моя природа" нет водоснабжения, но для гостей предусмотрена вода из скважины. Несмотря на то, что электричество в домик не проведено, возможность зарядить свои устройства или осветить дом вечером у гостей будет. Стоит отметить, что в доме "Моя природа" и вокруг него плохое интернет-покрытие, но это лишь поможет в полной мере насладиться природой и уединением.

Foto: Agnija Broka-Mickeviča

Подробнее о возможностях отдыха и бронировании можно узнать на Facebook или в Instagram, а также позвонив или написав по телефону +371 26275158.

Несмотря на то, что домик находится в отдалении от цивилизации, здесь есть на что посмотреть. Илдзе рассказывает, что в 500 метрах от отеля находится Лубанское водно-болотное угодье, которое является крупнейшим в Латвии. Здесь можно увидеть богатые леса, луга и болота. Если вы ищете покой и дикую природу, лучшего места не найти. Недалеко находится и самая отдаленная точка Латвии — дубовая роща Селджу. Кроме того, можно погулять по природной тропе "Дубы Айвиексте" и посмотреть на Лубанскую лютеранскую церковь (это единственная церковь в Латвии, где под одной крышей находятся два храма). Кроме того, гости могут посетить "Центр ремесленников", а также пообедать в столовой Лубаны, которая удивляет большим выбором блюд и приятными ценами.

В Лубанском районе находятся музей оперного певца Яниса Заберса, поэтический амбар писательницы Брониславы Мартужевой, каменный парк "Вайдавас", птичий сад "Розас" и другие достопримечательности.