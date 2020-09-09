ФОТО. Новый глемпинг всего в 30 километрах от Риги

Всего в 30 километрах от Риги - в Озолниеках - в этом году открылся новый глемпинг. Ренарс Индриксонс, владелец Lotus Belle Tents Latvia, считает, что глемпинг – это не только возможность переночевать на природе с комфортом, это настоящее приключение.

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Lotus Belle – достаточно известный в мире бренд тентов для глемпинга, представителем которого в Латвии является и Индриксон. По словам владельца, идея глемпинга возникла сравнительно недавно. Процесс начался в январе 2020 года, когда была заложена основа для первого международного проекта Индриксона, Glamp Camp, в Исландии. Было привлечено несколько сторон: инвесторы, собственники земли и т.д. Планировалось создать несколько мест для глемпинга – в Латвии, Италии, Великобритании... Однако экономические условия и условия передвижения между странами в нынешнем году сильно изменились и начатые в марте работы были приостановлены на неопределенный срок.

Впрочем, в Латвии земля для размещения глемпинга нашлась – в красивой живописной местности в Озолниеках. Здесь, в окружении высоких дубов, стоит одна палатка, которая гарантирует уют и покой гостей. С одной стороны пруд, а с другой стороны территории всего в нескольких метрах протекает река Иецава. Гламурный шатер отапливается и имеет двойное покрытие, которое поглощает и удерживает тепло, обеспечивая гостям дополнительный комфорт. Тент также покрыт покрывалом из натурального кокосового волокна, что обеспечивает приятное и комфортное пребывание в палатке. Для более увлекательного времяпрепровождения в глемпинге доступны лодки, деревянная доска для SUP-серфинга и кинозона.

«Глемпинг принял первых гостей только в середине июля, а в августе наша заполняемость составила 100 процентов. В сентябре мы все еще принимаем заказы, но в октябре, когда температура воздуха резко падает и наступают холода, глемпинг планирует сезон завершить», - рассказывает Индриксон.

Вы можете узнать больше о Lotus Belle Tents Latvia здесь и здесь.