ФОТО. Новый туристический продукт: под Елгавой на территории бывшего колхоза Nākotne появится "Парк будущего"

В Елгавском крае, на территории бывшего колхоза Nākotne кипит ударная работа, чтобы уже летом открыть привлекательную туристическую новинку - "Парк будущего" (Nākotnes parks). Обширный яблоневый сад, вертодром, коллекция старинных вещей и мастерская, внушительная ретро мотоколлекция, необычные возможности ночлега и великолепный досуг для каждого.

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Место приключений и вдохновения "Парк будущего" занимает 50 гектаров и предлагает увлекательно провести время семьям с детьми, компаниям друзей и коллег, влюбленным парочкам и всем ценителям хорошего отдыха. Из совместного увлечения трех друзей "Парк будущего" стремительно перерос в любовь к этому месту и людям, истории и будущему.

Отдых на природе

Украшением "Парка будущего" служит сад "Яблони и пчелы", высаженный 70 лет назад. Здесь оборудованы пешеходные тропы, игровая площадка для детей, зоны отдыха, навесы, баня и несколько мест для ночлега. В яблоневом саду посетители смогут совершать прогулки и знакомиться с многообразием природы, устраивать пикники, торжества и фотосессии, проводить киновечера, мастер-классы, концерты, художественные пленэры, слеты и другие мероприятия.

Назад в прошлое

В мастерской "Машина времени" гости смогут осмотреть собранные увлеченным коллекционером Андрисом Каричкинсом предметы индустриального винтажа и ретро и послушать его увлекательные рассказы о старинных вещах.

Предметы быта досоветской и советской эпохи, производственные инструменты и станки, механизмы, промышленные светильники, весы и даже оборудование парикмахерской начала 20-го века – это лишь часть антикварной коллекции, уже сегодня представленной в "Машине времени". При этом почти каждый предмет старины скрывает свою особую историю.

Foto: Kārlis Pildiņš

В летней мастерской "Машина времени" будут проводиться уроки разнообразных ремесел. Если любишь что-то делать своими руками, обязательно проследи, когда начнется запись в стеклодувную мастерскую, где под руководством опытного витражиста каждый желающий сможет отлить из стекла ветряной колокольчик, стильную подвеску или брошку. Это занятие станет увлекательным событием для всей семьи или послужит ярким дополнением холостяцкой или корпоративной вечеринки.

Коллекция ретро мототехники

"Парк будущего" уже сегодня предлагает осмотреть впечатляющую коллекцию ретро мототехники, включающую более 40 винтажных мопедов, мотоциклов, мини-мокиков и велосипедов из тех времен, когда трава была зеленее, а мопед был заветной мечтой чуть ли не каждого мальчишки. В коллекции представлены почти все серийные изделия рижского мотозавода Sarkanā zvaigzne, а также несколько эксклюзивных чешских мопедов. Но и это еще не все! Свосем скоро здесь появятся несколько авто советских времен, а самые смелые смогут с ветерком промчаться по мототрассе.

Безопасный полет в будущее

А еще на территории находится вертодром Future Wings с одним из немногих в Латвии центров обслуживания винтокрылых машин. Здесь приземляются летательные аппараты не только из стран Балтии, но и со всего мира, а о безопасности полетов заботятся высококвалифицированные механики.

Foto: Kārlis Pildiņš

Во все времена люди мечтали о полетах, причем вертолет, в отличие от самолета, способен взлетать и садиться вертикально, лететь не только вперед, но и назад и вбок. У тебя тоже захватывает дух при виде вертолета? Тогда отправляйся в "Парк будущего", где часто садятся и взлетают вертолеты и, возможно, тебе удастся один из них осмотреть.

Записаться на экскурсию можно уже сейчас

Всем желающим предоставляется уникальная возможность уже сейчас, когда все находится в процессе создания, заказать экскурсию в составе одного домохозяйства или семьи. Основатели "Парка будущего" лично проведут гостей по территории, покажут, как все рождается, расскажут увлекательные истории и шепнут по секрету, что ожидается в парке в ближайшее время.

"Это не классическая, всем привычная экскурсия. Вы сможете заглянуть за кулисы рабочего процесса, ощутить ауру старины и неторопливо отдохнуть. Каждый наш гость сможет ощутить особую атмосферу "Парка будущего", так что ждем всех к нам!" - приглашают хозяева "Парка будущего" Карлис Дандзбергс, Эдгар Бривкалнс и Андрис Каричкинс.

Приятным бонусом экскурсии по территории приключений и вдохновения станет дегустация биологических и инновационных продуктов расположенных тут же в "Парке будущего" производств Milzu! и Dabas dots.

Двух одинаковых экскурсий в "Парке будущего" не будет, так как новое место приключений и вдохновения развивается каждый день. Заказать экскурсию можно по тел.: +371 25713949 или электронной почте: info@nakotnesparks.lv

Экскурсии организуются с соблюдением все установленных в стране мер безопасности и проводятся по пятницам, субботам и воскресеньям в 10.00, 12.30, 14.30, начиная с 7 мая. Продолжительность экскурсии 1,5 часа.

Адрес: "Industriālais parks", волость Глудас, Елгавский край, LV-3040

Цена билета для взрослых и детей (с 3-летнего возраста): 8 EUR

Семейный билет (2 взрослых и 1 ребенок) – 22 EUR.

Семейный билет (2 взрослых и 2 ребенка или 1+3) – 28 EUR. Для каждого последующего ребенка (с 3-летнего возраста), указанного в Семейной карте 3+, входной билет – 4 EUR.

В стоимость билета входит экскурсия и дегустация продуктов Milzu! и Dabas dots.

Дополнительная информация ЗДЕСЬ.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.