ФОТО. Ну очень страшное место: Парк ужасов в Бауске с более чем 250 ведьмами, вампирами и зомби

Хэллоуин – не самый популярный праздник в Латвии, но, тем не менее, каждый год его отмечает все больше и больше людей. В Бауске тоже решили не отставать и устроили рядом с Бауским замком Парк ужасов с более чем 250 разнообразными фигурами.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Здесь можно встретить ведьм и скелетов, зомби и вампиров, пауков и непременные тыквы. Скульптуры расположены по всему парку и должны понравиться как детям, так и взрослым. Среди прочего здесь можно найти дом на курьей ножке, где обустроилась любящая поболтать с посетителями ведьма; лабиринт из тыкв и паутины и даже дом ужасов.

Для желающих сделать самое "ужасное" в жизни селфи, в парке установили костяную рамку жениха и невесты.

Парк открыт с 15:00 до 22:00, но приезжать в него лучше в темное время суток – атмосфера будет более соответствующей тематике праздника. Парк будет работать до 5 ноября. Цена билета – 8 евро, для детей от шести до 12 лет – 4 евро. В заключительный день работы Парка ужасов – 5 ноября – в нем выступит латвийская группа Dzelzs vilks. Во время мероприятия цена билета составит 12 евро.