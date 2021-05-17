ФОТО. Очаровательный Межмуйжский замок, окруженный живописным парком
Foto: F64

Терветский край богат на интересные места. И это даже если не считать наиболее известные: Терветское городище, деревянный, природный парк Тервете и терветский Стабурагс. Еще одно интересное место, которое стоит посетить – это Межмуйжский замок.

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Историческое здание находится в центре Аугсткалне, в непосредственной близости от латвийско-литовской границы. Согласно информации на сайте Терветского края, Межмуйжский замок был построен в неоготическом стиле и был полностью завершен только в 1912 году. С 1954 года в замке размещается Аугсткалнская средняя школа.

Замок находится на пологом берегу озера и граничит с одной стороны со старым парком, а с другой – с церковью времен Кетлера и огромными деревьями старого кладбища. Летом в Межмуйжке часто отдыхал писатель Янис Райнис, приезжавший погостить к фотографу Вилису Ридзениексу.

Площадь парка поместья составляет 12 га и на ней растут деревья 46 различных сортов. На красивом мельничном озере каждый год гнездятся лебеди.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

Tags

Тервете Поместья и замки Латвии Земгале Мызы и замки Латвии Pilis un muižas Latvija Tērvete
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