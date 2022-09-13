ФОТО. Охотничий замок герцога Бирона – усадьба Залениеки неподалеку от Елгавы

Места вокруг Елгавы известны большим количеством разнообразных замков и поместий, которые, порой, очень сильно отличаются друг от друга. Например, совсем недавно Тургид рассказывал о поместье Брамберге, владельцы которого вот уже несколько лет с переменным успехом пытаются его восстановить. А еще раньше мы показывали, как выглядит поместье Абгунсте, которому, несмотря на историю для многих латвийских усадеб – война, революция, разруха – удалось выжить и даже найти себе новое "призвание". Теперь же пришло время Залениекского дворца.

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Охотничий герцогский замок усадьбы Залениеки – уникальный образец архитектуры Курляндского герцогства XVIII века. В своем немецком варианте названия – Grűnhof (Зеленая усадьба) – она упоминается в письменных источниках, относящихся по времени к Ливонскому ордену. Начиная с 1562 года Зеленая усадьба была собственностью Курземского герцога Готхарда Кетлера, и в герцогском владении она оставалась и во времена правления Эрнста Йохана Бирона.

Залениекский дворец, каким он является сейчас, построен во второй половине XVIII века как охотничий дворец Эрнста Йохана Бирона. Автором дворца принято считать датского архитектора Северина Йенсена, но некоторые детали усадьбы позволяют считать, что к ее созданию приложил руки и знаменитый создатель Рундальского и Елгавского дворцов Бартоломео Растрелли. Здание относительно хорошо сохранилось, не подвергалось пожарам и разрушениям.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Самые значительные исторические интерьеры здания сформировались во второй половине XVIII века и в XIX веке. Несмотря на потери второй половины XX века и реконструкции, здание имеет внушительное число оригинальных архитектурных элементов, что в других усадьбах Латвии – редкость. С XVIII века в отделке интерьера сохранились потолочные карнизы в залах второго этажа, в вестибюле отделка потолочных арок, фрагменты паркета в некоторых помещениях и др. Под слоями краски в центральном зале сохранились уникальные настенные росписи. К преобразованиям интерьера периода XIX века относят потолочные росписи, на которых изображены иллюзорные кассеты с мотивами ампира и ренессанса, а также перила лестничной балюстрады и построенный в стиле позднего рококо камин.

Последней владелицей усадьбы считается дочь баронессы Александрины фон Шепинг – она потеряла права на Заленикский дворец во время аграрной реформы 1920 года. До 1935 года во дворце располагалась Залениекская Государственная гимназия, после чего ее сменила Залениекская Государственная школа домоводства. А после Второй мировой войны в усадьбе готовили специалистов по сельскому хозяйству. В настоящее время в усадьбе Залениеку находится коммерческая и ремесленная средняя школа.