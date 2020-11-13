ФОТО. Окруженный романтической историей Красный замок в Гулбене

Мы привыкли к тому, что на территории поместья обычно расположено одно большое здание – господский дом – и много мелких хозяйственных построек. Однако в усадьбе Вецгулбене таких больших строений не одно, а целых два. И называются они – Белый замок и Красный замок.

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Как пишет портал Visit Gulbene, люди селились здесь и раньше, но именно город своим появлением "обязан" поместью Вецгулбене, которое в начале XIX века стало собственностью барона фон Вольфа. Одной из первых построек на территории поместья стал Белый замок, созданный в 1763 году в стиле Ренессанса. Он неоднократно перестраивался, горел (последний раз в 2018 году), а после Второй мировой войны в нем обустроили квартиры, которые также постепенно разрушались.

А вот появлением Красного замка мы обязаны сыну барона – Генриху. Его возвели во второй половине XIX века для жены барона Генриха фон Вольфа Мариссы. Свое название замок получил, естественно, из-за того, что был построен из красного кирпича. Любовь барона к жене была безмерной и помимо замка он заложил еще и огромный парк с прудами, аллеями и беседками. Также для Мариссы построили зимний сад, где выращивали экзотические растения (в нем сейчас располагается Гулбенский музей истории и искусства).

Оба здания были сожжены в 1905 году, но позже восстановлены в упрощенном виде. С 1920-х годов по 2004 год в Красном замке размещалась школа. В застройку Вецгулбенского поместья помимо двух замков входят также оранжерея, амбар, манеж, где после перестройки расположена шикарная гостиница и другие здания.

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