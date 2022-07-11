ФОТО: Окутанный тайнами и легендами Айзвикский парк в южной Латвии

Айзвикский лесной парк – такое место, где можно с удовольствием гулять практически в любое время года. Своим созданием он обязан владельцу усадьбы "Айзвики" барону фон Корфу, который в конце 80-х годов XIX века решил высадить на близлежащей холмистой местности сосны и ели.

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Позже на площади в 40 гектар были проложены пешеходные дорожки, обустроен сад фазанов, а также посажены экзотические деревья, не типичные для латвийского климата. Среди них можно встретить узколистную карию, пробковое дерево, ореховое дерево и другие.

Помимо живописных лесных пейзажей, в старинном парке встречаются деревянные фигурки из сказок и легенд, которые рассказывают гостям парка о событиях из истории Айзвики, расположенного совсем рядом с границей Латвии и Литвы. Здесь можно найти холм призраков, ведьмин бассейн, место казни ведьм и кладбище XVIII века. В парке также был создан "Зеленый класс", чтобы в доступной форме рассказывать детям об окружающей природе.