ФОТО. Осенние прогулки: Чайный домик и парк Элейского поместья

Осень – то самое время года, когда большинство из нас вспоминает о неспешных прогулках по парку, раскрашенных в разные цвета деревьях и меланхоличном настроении. Кстати, настроение легко поднимается приятной прогулкой по парку: в данном случае по парку Элейского поместья.

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Элейское поместье как единое землевладение сформировалось только в конце XVI века, когда Курляндский герцог Готхард отдал его в земельное владение своему советнику Георгу фон Тизенгаузену. В 1716 году в результате брачного союза Элея перешла во владение рода Бэр, а в 1753 году поместье купил Иоганн Фридрих фон Медем. Роду Медемов оно принадлежало вплоть до аграрной реформы в Латвии в 1920 году.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Нынешний комплекс построек, который можно увидеть в парке, создавался в начале XIX века. Парадный двор окружал каменный забор с аркадами, а ворота были украшены сфинксами. Забор отделял хозяйственную часть и парк от въездной дороги. Наиболее старые здания по обе стороны двора – амбар и старый господский дом – были перестроены после 1813 года. Амбар был превращен в театр, а господский дом стал домом управляющего. В 1915 году русская армия сожгла 18 зданий комплекса, сохранились лишь дом управляющего и дом прислуги.

В 1920 году земля усадьбы была поделена, ее центральная часть была передана в управление волости. Сгоревший в конце 20-х годов XX века замок частично был снесен. В доме управляющего в течение некоторого времени находилась школа, а позднее – квартиры. Остальные постройки за период до 1957 года превратились в руины.

Элейский парк площадью 25 га, скорее всего, был заложен во время строительства замка и являлся важной составляющей ансамбля. В парке сохранились Чайный домик и бывшее кладбище баронов, на которое ведет мостик, построенный в 1910 году. Чайный домик и ограда с аркадами, возведенная в XIX веке, были отреставрированы в 2015 году и приобрели свой нынешний романтичный облик.

В парке таже восстановлены исторические тропинки, построен мостик через пруд на полуостров и построены два интерактивных объекта: скульптура скульптора Глеба Пантелеева "Любви", великолепие которой наиболее ярко открывается в сумерки, а также средовой объект "Разговор", который позволяет людям разговаривать друг с другом со своего берега водоема.