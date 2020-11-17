ФОТО. Осенняя прогулка по природной тропе вдоль реки Роя

Время года на прогулки по тропам особо не влияет. По крайней мере, не в этом году – нас все еще радует довольно теплая, хоть и не очень солнечная осень. Поэтому поездка показалась нам идеальной: можно и по пляжу погулять, и по тропе – все относительно рядом.

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Причем, даже если на море ветрено, на тропе будет тихо – она в лесу. Тропу можно найти, повернув в центре Рои у за магазином Maxima направо, на улицу Капу (не ошибитесь, это будет поворот не направо-направо, а направо-и сразу левее), а потом ехать до тех пор, пока не окажетесь в лесу. Авто стоит оставить на обочине, а дальше идти пешком. Другой вариант – оставить машину на стоянке у самого магазина – тогда до тропы вам придется пройти пешком еще примерно 700 метров.

На самой тропе можно выбрать один из трех маршрутов: 2 км, 7 км и 15 километров. Средний во всех отношениях занимает примерно два часа и идет сначала вдоль речки, а потом по лесу и никакой специальной обуви не требует. Мы встретили на ней достаточное количество местных собачников, но ни одного велосипедиста – и это понятно в некоторых местах тропа довольно песчаная и ездить на ней на велосипеде было бы затруднительно. Зато зимой, при наличии достаточного количества снега, она должна быть идеальна для лыжников – широкая и ровная.

Если ради одной тропы в Рою ехать не хочется, то можно спланировать маршрут так, чтобы захватить дендрарий Лачупите (сразу за Клапкалнциемсом), тропу Калтене (чуть не доезжая Рои) или природную тропу Эважу (за Роей по направлению к Колке).

А вот фотографии тропы:

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.