ФОТО. Осенняя сказка на природной тропе Калнансу вокруг Бездонного озера

"Километровая тропа на Калнанском болоте неподалеку от Кабиле – отличное место для осенней поездки на природу", - рекомендует любительница природного туризма и активного отдыха Криста Гайлите (Instagram, Tiktok), делясь фотографиями красивого болотного пейзажа.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Деревянные пешеходные мостки огибают Бездонное озеро, на берегу которого также есть хорошо оборудованная площадка со столом и скамейками, где можно отдохнуть и устроить пикник. Но больше всего нам понравился участок пешеходной тропы, проходящий через лес. Сейчас лес покрыт мелкими грибочками, яркими цветами и шелестом листвы. Мостки на болотной тропе начинаются от автостоянки и достаточно широки для детской коляски", – говорит Криста.

Тропа находится более чем в полутора часах езды от Риги, недалеко от Кабиле.

Интересный факт: Калнанское болото и озеро находится на высоте 90 метров над уровнем моря. Предания гласят, что здесь хранятся несметные богатства, да и ведьмы были замечены, а самые древние документы утверждают, что это, возможно, самое глубокое озеро в Латвии — его глубина может достигать от 93 до 117 метров. Согласно одному древнему поверью, Бездонное озеро соединяется под землей с другим озером. Однако по информации Хранилища латвийских редкостей, показания эхолота свидетельствуют о том, что глубина Калнанского озера не превышает семи метров с илистым дном толщиной примерно 3,5 метра.