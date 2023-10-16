ФОТО. Осенняя сказка на природной тропе Калнансу вокруг Бездонного озера
Foto: Krista Gailīte

"Километровая тропа на Калнанском болоте неподалеку от Кабиле – отличное место для осенней поездки на природу", - рекомендует любительница природного туризма и активного отдыха Криста Гайлите (Instagram, Tiktok), делясь фотографиями красивого болотного пейзажа.

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"Деревянные пешеходные мостки огибают Бездонное озеро, на берегу которого также есть хорошо оборудованная площадка со столом и скамейками, где можно отдохнуть и устроить пикник. Но больше всего нам понравился участок пешеходной тропы, проходящий через лес. Сейчас лес покрыт мелкими грибочками, яркими цветами и шелестом листвы. Мостки на болотной тропе начинаются от автостоянки и достаточно широки для детской коляски", – говорит Криста.

Тропа находится более чем в полутора часах езды от Риги, недалеко от Кабиле.

Интересный факт: Калнанское болото и озеро находится на высоте 90 метров над уровнем моря. Предания гласят, что здесь хранятся несметные богатства, да и ведьмы были замечены, а самые древние документы утверждают, что это, возможно, самое глубокое озеро в Латвии — его глубина может достигать от 93 до 117 метров. Согласно одному древнему поверью, Бездонное озеро соединяется под землей с другим озером. Однако по информации Хранилища латвийских редкостей, показания эхолота свидетельствуют о том, что глубина Калнанского озера не превышает семи метров с илистым дном толщиной примерно 3,5 метра.

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