ФОТО. Остров для двоих – необычное место отдыха на озере Балтэзерс

На живописном берегу озера Балтэзерс расположилась резиденция Senču Sils, на территории которой находятся девять сдающихся в аренду домов. Но самый большой интерес представляют даже не они, а небольшой остров с домиком, куда можно попасть только по небольшому пешеходному мосту.

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Самое удивительное, что этот остров появился здесь относительно недавно: 15 лет назад после сильного шторма рядом с берегом стал образовываться небольшой участок суши. Он так органично вписался в существующий ландшафт, что хозяин комплекса Юлий Круминьш решил и его приспособить к делу – облагородить и построить на нем небольшой домик в стиле шале.

Попасть на остров можно только при помощи небольшого пешеходного моста, поэтому лишних людей там не бывает в принципе. А на острове желающих отдохнуть ждет уютный домик, общей жилой площадью 26 кв.м., в котором могут удобно разместиться максимум три человека.



Несмотря на внешний вид шале, отдыхать там можно не только в теплое время года. Дом отапливается радиаторами и вопрос о комфорте возникает только когда температура воздуха понижается до -5 градусов. В доме есть все необходимое для полноценного отдыха: просторная комната с двуспальной кроватью, совмещенная с небольшой кухней; туалет и душевая кабина. На острове также установлен мангал. Кроме того, сюда можно взять своего четвероногого питомца.

Foto: Publicitātes foto

Интерьером и созданием установленной в доме мебели занималась компания Joma9 в лице Угиса Криевиньша, дизайнера и талантливого мастера по дереву. Поэтому вся мебель здесь создана исключительно из натурального материала – массива дуба, возраст которого не менее 100 лет.

Кроме того, у дома есть одно неоспоримое преимущество – на его крышу можно забраться, не испытывая никаких проблем и, уже с нее, наблюдать закат или, наоборот, восход солнца.

Foto: Publicitātes foto

В 200 метрах от острова находится небольшой пляж для купания в летний период, детская площадка, теннисный корт, частная пристань для лодок и яхт. На территории резиденции, в 100 м от острова находится SPA-центр с банным комплексом и бассейном длиной 20 м. В летний сезон есть возможность аренды водных мотоциклов, SUPов.

Специально для гостей также предусмотрена рыбалка. Гости могут арендовать удочки и снасти, и рыбачить прямо на берегу остров или арендовать лодку и рыбачить посреди озера Балтэзерс. Подробнее про Senču Sils можно прочитать здесь.