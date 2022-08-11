ФОТО. Островок покоя между озером и морем: Гостевой дом Pie Putniem в Лапмежциемсе

Как известно, в Латвии довольно много мест, где можно отвлечься от повседневной суеты и отдохнуть в тишине и покое после долгой рабочей недели. К тому же лето невозможно представить без отдыха у моря, не так ли? Одно из таких мест находится в Лапмежциемсе в Тукумском районе. Здесь между озером и морем построены три коттеджа, о которых заботится семья Балодис – Гинтс и Иева.

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2000 год был особенным для семьи Балодис — тогда они построили себе дом в Лапмежциемсе. В 2004 году купили участок земли между морем и озером Каниерис, где родилась мечта – создать место отдыха. Земля была заросшей настолько, что глядя на нее, казалось, что там ничего никогда не получится... Но, как рассказывают хозяева, нашлись люди, которые пришли и сказали "Надо работать и все будет хорошо!". В 2019 году у семьи появилась возможность написать проект и приступить к осуществлению своей мечты.

Название Pie Putniem было выбрано не случайно, ведь именно так говорили друзья, когда собирались в гости в Гинтсу и Иеве. На выбор названия также повлиял тот факт, что рядом находится озеро Каниерис, которое является одним из самых богатых птицами озер в Латвии. Однажды весной очередные гости сказали хозяевам: "Было так здорово вставать утром, слушать пение птиц и пить кофе".

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Самое важное решение — во время пандемии



По словам Гинтса и Иевы, в 2019 году была возможность подать проект в Службу поддержки села. Они подали заявку на проект LEADER с мыслью, что, скорее всего, не получат софинансирования. "Но нам сообщили, что финансирование выделено, однако вскоре началась пандемия. Как мы теперь знаем, мы написали лучшую проектную заявку, за реализацию которой даже получили награду LEADER за проект года в 2021 году. У нас не было опыта в этой области, так что это был настоящий вызов!", — рассказывает Гинтс.

Утверждение проекта стало хорошей финансовой базой, на которую можно было опереться, чтобы двигаться дальше. Следующим шагом было получение остальной части финансирования. Altum тоже одобрил проект на ранних этапах пандемии. Тогда предстояло принять важное решение – строить или не строить дом отдыха? Конечно, это было очень страшно, ведь условия во всем мире были непредсказуемыми. Но семья решила рискнуть!

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Главные гости — семьи с детьми



Хозяева признаются, что до этого они довольно много путешествовали с детьми и столкнулись с проблемой, что найти жилье, когда в семье пять человек, достаточно сложно. Если для четверых возможностей много, то с пятью начинаются проблемы. Поэтому их главной целью было создание жилья, которое могли бы посещать семьи с детьми. "Наша идея была в том, что к нам могли бы приехать мама, папа и, самое большее, пятеро детей. Хотя, наверное, мы бы и больше могли разместить…" — говорят владельцы.

Обдумывая проект, оба решили, что на участке земли нужно построить три коттеджа, чтобы было как минимум 10 спальных мест. Семья пригласила архитектора, который перерисовал созданный хозяевами проект.

"Конечно, мы все обсуждаем с нашими гостями, чтобы не получилось так, что приезжает одна шумная компания, а другая по соседству очень спокойная. За время работы нам удалось все сбалансировать, чтобы одно другому не мешало", — говорят хозяева. Гостевой дом Pie Putniem можно посетить и большой компанией.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Тихая гавань вдали от городского шума



Гости, побывавшие в гостевом доме Pie Putniem, признаются, что самой большой ценностью является ощущение тихой гавани, которое дает наличие озера и моря. До моря можно дойти за восемь минут. Правда, оно иногда может быть очень свирепым и холодным. А здесь есть возможность укрыться! Ты вроде бы совсем рядом, но в то же время - в лесу, за дюнами, в окружении сосен. Вы даже не почувствуете морского ветра.

"Многие очень ценят здешнюю тишину. Мы привыкли постоянно куда-то бежать, а здесь есть возможность побыть в тишине и покое", — говорят хозяева. Отдохнуть сюда приезжают не только семьи с детьми, но и молодые пары, а также работники некоторых компаний, которые могут работать удаленно. В обед можно прогуляться на море, а вечером принять горячую ванну или сходить в сауну. Весной лес дарит гостям свежий березовый сок для освежения и очищения, а летом чернику, которую можно пойти и собрать в свое удовольствие.

Все продумано



В домиках спальни с удобными кроватями и матрасами, есть все удобства и мини-кухня — посуда, бокалы, посудомоечная машина. Кондиционер, работающий как тепловой насос в холодную погоду, пригодится в жаркие летние дни. В дождливые вечера можно зажечь уютный камин. В теплую погоду на террасе будет гамак, уличный стол и скамейка, а также гриль с принадлежностями. Есть батут, гамаки и шезлонги во дворе.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Как смеется пара владельцев, третий дом даже приобрел ауру, окутанную романтикой. Один раз там молодой человек сделал предложение, а в другой раз побывала молодая пара, которая только что поженилась. Интерьер в Pie Putniem выполнен в светлых тонах, спокойный и сдержанный. Самая большая радость семьи этим летом – в Pie Putniem состоится первая свадьба. Домики арендованы, и гости будут ставить большой праздничный шатер и праздновать три дня.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

"Главное, чтобы гость приехал и ему здесь понравилось! Многие говорят, что здесь намного лучше, чем на фотографиях! Это, наверное, многое говорит о качестве наших фотографий… (Смеется.) Наша цель не столько заработать, сколько доставить радость людям, которые к нам приезжают. А когда гости уезжают, наша большая радость в том, что они обычно возвращаются", — говорят хозяева.

Что посмотреть в округе?



По словам владельцев, они сообщают всем гостям адрес, по которому они могут купить свежекопченую рыбу прямо у местных рыбаков. Кроме того, с секретным паролем можно получить небольшую скидку!

Дальше можно отправиться на мини-экскурсию. Например, те, кто просто любит гулять на свежем воздухе, могут выбрать тропу озера Каниерис — Ниедру, тропу Зеленой дюны, тропу Серного пруда, большое болото в Кемери или другие варианты прогулок. Кроме того, в музее Лапмежциемса можно познакомиться с культурными и историческими ценностями волости, уделив особое внимание рыбной ловле.

Любителям понаблюдать за птицами будет чем заняться круглый год, так как на озере есть две наблюдательные вышки. Рыболовы могут арендовать лодки на лодочной базе, а семья может покататься на водном велосипеде и понаблюдать за птицами с середины озера. Романтические пары могут прогуляться вдоль моря, встретить восход солнца и посмотреть на лебедей. Зимой любителей показаться на лыжах может порадовать то, что Милзкалнс находится всего в 20 минутах езды.

"Это уникальное место, где можно наблюдать и восход, и закат у моря. Если пройти от нас три километра до мыса Рагациема, можно наблюдать закат и восход солнца с одной точки", — рассказывают владельцы.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

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