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2018 год – на елке зайцы с грибами, под елкой – толпы народа
ФОТО. От петушка и концертов до пуансеттий и пустой площади: как менялась Рижская елка за последние пять лет
Foto: F64, Natālija Hlapkovska

На прошлой неделе в Тургиде проходило голосование на самую красивую елку в странах Балтии – "соревновались" между собой, как обычно, главные елки Латвии, Литвы и Эстонии. И победила на этот раз наша, местная, рижская красавица. Но если вы думаете, что голосовали за нее просто так, по принципу "пусть плохонькая, зато наша", то вы глубоко заблуждаетесь.

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Рижская елка не всегда была такой симпатичной, как в нынешнем году (пусть у нее и откусан один бочок), и далеко не всегда побеждала в голосовании. Тургид решил вспомнить, какие метаморфозы происходили с главной елкой страны в последние пять лет.

2017 год – елка с петушком и необычными украшениями

Место в нашем импровизированном голосовании: 2 место

Пять лет назад, в 2017 году, в Риге рождественскую елочку на Домской площади зажгли 2 декабря. Посмотреть на зажжение елки и послушать праздничный концерт пришли около 2000 человек, которых развлекали детско-юношеский вокальный ансамбль Kolibri и актер Марис Безмерс.

ФОТО. От петушка и концертов до пуансеттий и пустой площади: как менялась Рижская елка за последние пять лет
Foto: F64

Елка на Ратушной площади зажглась 6 декабря. Всего в разных местах Риги в этом году установили более 20 елок и украсили те ели, которые просто растут в городе. Рождественские красавицы стояли около дворца "Зиемельблазма", на территории Детской клинической больницы, около Кукольного театра, Дворца культуры ВЭФ, Центрального спортивного квартала на ул. Кр.Барона и в других местах.

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2018 год – на елке зайцы с грибами, под елкой – толпы народа

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Delfi Turgid

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Елка Новый год Рига Рождество
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