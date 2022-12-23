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Юрмала
ФОТО. От Риги до Вентспилса и Даугавпилса. Самые красивые и пышные рождественские елки в городах Латвии в этом году
Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Кто-то раньше, кто-то позже, но большинство латвийских городов подготовились к Рождеству и Новому году и как смогли, украсили себя. Время от времени Тургид писал о том, как выглядит украшенный на время праздников тот или иной город. Теперь пришло время рассказать о нескольких, самых красивых новогодних елках Латвии.

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Рига


ФОТО. От Риги до Вентспилса и Даугавпилса. Самые красивые и пышные рождественские елки в городах Латвии в этом году
Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI


В этом году главная и самая яркая новогодняя елка Риги находится на Домской площади. 16-метровую красавицу нашли в Тирельском лесничестве Rīgas meži в Олайнском крае. Она оформлена в традиционном рождественском стиле – с красными и золотыми украшениями. Праздничное убранство дополняют гирлянды длиной почти три километра.


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Юрмала
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