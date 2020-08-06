ФОТО: Отдохнуть в тишине – удивительный парк бонсай неподалеку от Инчукалнса

Большинство из нас мало знает о парках бонсай. Кто-то слышал о миниатюрных растениях и думает, что они встречаются только в далекой Японии. Но это не совсем правда – в Латвии, в Инчукалнской волости вот уже более 10 лет существует свой, местный бонсай-парк Baltic Bonsai Park. Владельцы парка – Инга и Валдис Валтерсы – собирают коллекцию бонсаев, начиная с 2006 года, а в 2011 году состоялось официальное открытие парка.

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"Бонсай" в переводе означает "дерево в горшке". Карликовые деревья выращиваются именно таким образом, их длина обычно не превышает 1,5 метра. Даже если этим деревьям сотни лет, они всегда остаются маленькими. Прежде всего, бонсай – это хвойные растения, но в последние годы популярность обретают также лиственные "малыши". Да и вообще бонсай можно создать из любого дерева, главное – вооружиться знаниями и запастись бесконечным терпением.

Хозяева Baltic Bonsai Park не пытаются выращивать деревья из семян – это очень длительный процесс, результат которого смогут увидеть разве что внуки Инги и Валдиса. Поэтому, чтобы ускорить процесс, деревья бонсай в Латвию привезли из Польши, Голландии и Англии. В настоящее время самому старому дереву здесь 45 лет.

Страсть к бонсай появилась у Валдиса после поездки в Китай, по возвращении из которой мужчина и сам начал заниматься этим сложным делом. Но традиционный японский сад – это не только бонсай, это еще и пруд с карпами, птичий сад, композиции из камней. Все это Валдис и Инга со временем воспроизвели и у себя в саду. И даже постройка во дворе приобрела черты японских домиков.

Со временем старания семьи Валтерсов оценили друзья и родственники. Они предложили хозяевам не быть эгоистами и поделиться этой красотой с другими. Сейчас здесь устраивают чайные церемонии, проводят экскурсии и даже девичник можно провести.

Парк находится по адресу: Спридиши, Крустини, Инчукалнская волость, а почитать про него подробнее можно ЗДЕСЬ.

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