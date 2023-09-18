ФОТО. Открыт уникальный спа-комплекс в Кестерциемсе, всего в часе езды от Риги

Популярный среди клиентов Риги и Рижского региона жилой комплекс Albatross Home, который расположен в Кестерциемсе, в 200 метрах от моря, дополнил перечень своих услуг в спа и велнес-зоне отдыха и релаксации.

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Услуги Albatross Resort доступны всем гостям и жителям комплекса, в том числе возможность насладиться уникальной холистической волновой терапией на водяной кровати, поплавать в бассейне, посетить кедровую сауну и самый современный фитнес-комплекс.

Авторы проекта Андрей Тарасов и Лига Лапсале рассказывают: "Проект создавался с целью предложить современную жилую среду, в то же время сохранив Кестерциемс как привлекательное место для жизни вблизи природы и интегрировав возможности активного отдыха и релаксации. В дальнейшем не только жители комплекса, но и жители ближайших окрестностей и гости смогут пользоваться всеми услугами комплекса и отдохнуть в тихой, красивой и комфортной обстановке. Физическое и эмоциональное здоровье жителей нашего проекта – наша главная цель и ценность".

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Albatross Resort – подходящее место и для отдыха вдвоем, и для семей с детьми, поскольку спектр услуг спа-комплекса достаточно разнообразен.

Особая холистическая волновая терапия на водяной кровати

В недавно открытой велнес-зоне предлагается целый ряд спа-процедур - массаж, пилинг тела, обертывания и аппаратные процедуры, вдохновленные дарами латвийской природы и близостью моря. В числе таких процедур доступна и уникальная холистическая волновая терапия на водяной кровати, которая дарит ощущение релакса, как в теплой водяной колыбели. Для процедур используется профессиональная спа-косметика высочайшего качества, произведенная в Латвии.

Уникальная кедровая сауна и наружные гидромассажные ванны

После процедур клиенты могут отдохнуть на специально построенной террасе спа-центра, расположенной под открытым небом в окружении сосен. На террасе имеются две фито-сауны с целебными свойствами кедровой древесины, которые являются уникальным средством для поддержания и восстановления здоровья, очищения организма и даже лечения различных заболеваний.

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После посещения бани гости могут остудиться в холодном бассейне, температуру которого можно понизить до +4°C, а осенью и зимой погреться в гидромассажных ваннах, средняя температура которых составляет от +35°C до +37°C.

Занятия по плаванию для детей под руководством сертифицированного тренера

Для активного плавания предусмотрен 25-метровый плавательный бассейн, а малышам и детям особенно подойдет бассейн со средней температурой +32°C. В обоих бассейнах предлагаются также занятия по плаванию для детей под руководством сертифицированного тренера, а взрослые могут посетить занятия Aqua Fitness. Спа-комплекс включает в себя также сауну и турецкую баню, современный фитнес-зал премиум-класса, консультации физиотерапевта для детей и взрослых и разнообразный спектр спа-процедур.