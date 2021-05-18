ФОТО. Отличное место для неспешной прогулки – дендрологический парк Силвы

Дендрологический парк Силвы – это не просто особо охраняемая территория государственного значения, но и прекрасное место для прогулок, где можно увидеть различные виды деревьев и кустарников, для многих из которых это мест – крайняя точка их произрастания на севере.

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Дендрологический парк находится в Лаункалнской волости Смилтенского края, недалеко от села Силва. Кроме того, на дендрарий указывает заметный знак, который можно увидеть, проезжая по трассе Смилтене-Гулбене.

Проектирование дендрария, площадью 15 га, было начато в 1968 году, а первые посадки были сделаны в 1972 году. К сожалению, суровая зима 1976 года лишила дендрарий многих видов растений, которые не смогли выдержать слишком низких температур. В 1987 году парк вновь переделали, посадив в нем 234 вида деревьев и кустарников. Растения сопровождаются названиями на латинском и латышском языках, что значительно облегчает ориентирование в этом видовом разнообразии.

На данный момент в дендрологическом парке Сильва насчитывается около 200 видов деревьев и кустарников. Особенно красиво в парке весной, когда здесь расцветают деревья, и осенью, когда зеленые листья меняют свою окраску на желтую и красную.

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