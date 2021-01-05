ФОТО: Отличное место для прогулки на природе: городище Бабитес
Foto: F64

Городище Бабитского замка или Польский холм находится между Лиелупе и Бабитским озером, на левой стороне шоссе Рига-Вентспилс, у канала Вараклю, совсем недалеко от Риги.

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Сейчас Бабитское городище представляет собой заросший деревьями холм, высота которого достигает девяти метров. Рядом с холмом расположена информационный стенд и камень с названием места.

Городище Бабитес является археологическим памятником национального значения – здесь в XIII веке проходил "Бабатский военный путь", который называют первой проходившей по суше дорогой, ведшей из Риги в Пруссию.

Сам Бабитский замок, как считается, изначально был построен как замок Земгальского архиепископа. Его называли Бабате или Замок Святой Марии и на этом месте он появился в промежутке с 1218 по 1225 года, когда он впервые был упомянут в исторических документах.

А вот и небольшая фотопрогулка по Бабитскому городищу:

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Delfi Turgid

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