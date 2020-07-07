ФОТО. Отличное место для прогулки: усадьба Юмурдас и ее романтический парк
Foto: Māris Stiprais

Если всем остальным видам отдыха вы больше всего предпочитаете неспешные прогулки на природе, то обязательно отправляйтесь в Юмурдское поместье, где можно с удовольствием побродить по парку и насладиться открывающимися на озеро видами.

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Юмурдское поместье на протяжении двух столетий было собственностью рода Тизенхаузенов, а во второй половине XIX века стало владением семьи Транзе. Сейчас в этом романтическом здании и парке — комплекс отдыха.

Под огромными дубами вы можете устроить пикник, послушать пение птиц и полюбоваться чудесным пейзажем озера Юмурда, которое простирается на 177 га и имеет несколько островков, хорошо видных с берега. Также можно подняться на симпатичную водонапорную башню и полюбоваться прекрасным пейзажем сверху.

Фотографиями этого симпатичного парка мы обязаны Марису Стипрайсу.

А если вам захочется прогуляться немного подальше и посмотреть побольше, то здесь мы предлагали и другие идеи для созерцательного и активного отдыха в Эргльском крае.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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