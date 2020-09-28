Одно из отличных мест для прогулок рядом с Вентспилсом – обрыв Сталдзене, популярный среди любителей нетронутой природы и тихих неторопливых прогулок.

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Сталдзене расположен в 10 километрах от городской черты Вентспилса и туда очень легко добраться. А там – ветер, море и чудесный берег, чего еще желать? Обрыв простирается примерно на 400 метров, обнажая отложения, образовавшиеся на разных этапах существования Балтийского моря.

Это одно из излюбленных мест прогулок жителей Вентспилса и гостей города, о чем свидетельствует и то, что это одно из мест, которые можно увидеть на 11-й день похода по морской тропе "Юртака" - пешеходному маршруту вдоль побережья Латвии и Эстонии (общая длина 1200 км).

О том, чем еще можно заняться в Вентспилсе, читайте здесь – "Вентспилс глазами местных".

А за представленные фотографии Сталдзене мы благодарим Гинтса Муцениекса.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.