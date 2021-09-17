ФОТО. Озеро Энгурес — дикие лошади и тропа орхидей

Озеро Энгурес — крупнейшее приморское озеро в Латвии, на котором можно увидеть почти все виды встречающихся в Латвии перелетных птиц. Но посмотреть здесь можно не только на них.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Природный парк озера Энгурес был создан в 1998 году и включает в себя не только озеро Энгурес и прилегающие к нему земли, но и побережье Рижского залива от Мерсрагса до Энгуре, а также леса между побережьем и озером. Кроме того, на берегу озера вот уже более 40 лет находится база орнитологической лаборатории Института биологии. Легендой стал не только сам центр, но и созданный его учеными "плавучий дом".

Возле озера построены вышки для наблюдений за птицами, куда может взобраться любой желающий. Тем более, что это место — одно из лучших для наблюдений за пернатыми: в заповеднике встречается 187 разных видов птиц.

На приозерных лугах пасутся коровы и лошади. Летом здесь также можно прогуляться по тропе орхидей — ее протяженность составляет 3,5 километра, а начинается она недалеко от Энгруского центра орнитологических исследований.

Пойменные луга, травяные болота и влажные леса озера Энгурес могут гордиться исключительным разнообразием видов орхидей — в окрестностях Энгуре растет 22 из встречающихся в Латвии 32 видов орхидей. В природном парке богато представлена офрис мухоносная — очень редкая орхидея, встречающаяся только в Курземе. Лучшее время для прогулок по тропе — конец июня и первая половина июля. В остальное же время вдоль тропы растет достаточно черники, чтобы полакомиться ей во время прогулки.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.