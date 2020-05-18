ФОТО. Панорама Вентспилса 135 лет назад и сейчас

В конце прошлого года в коллекции Вентспилсского музея появилось самое старое из известных в настоящее время изображений панорамы Вентспилса. Им оказалась фотография, сделанная в конце XIX века с северо-восточного угла башни евангелическо-лютеранской церкви св. Николая.

На фотографии, прикрепленной к картонному основанию, есть подпись и дата - "Фот. Ф. Троманн, 1885". Весьма вероятно, что его автором является лиепайский фотограф Феликсс Троманс. На фотографии видна часть улиц Пилс, Катринас, Дарза и Плоста по направлению к православной церкви Святителя Николая Чудотворца.

Чтобы понять, как изменился город за немногим более 100 лет, Вентспилсский музей 7 мая сфотографировал ту же сцену сегодня с места, где когда-то стоял Феликс Троманс со своей камерой. Результат может оценить каждый житель Вентспилса – на старом снимке еще нет дома Э. Рейнке, расположенного на улице Дарза, 2, нет уже упоминавшейся (появится только через 16 лет) церкви Святителя Николая Чудотворца... да и вообще вид сильно отличается от того, что мы можем увидеть в этом месте в наши дни.

Чтобы лучше сориентироваться и сравнить два изображения, представители музея отметили две точки - улицу Пилс (1) и бывшее здание Вентспилсской морской школы (2).