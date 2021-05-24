ФОТО. Парк Галенского поместья, в котором "собрались" интересные деревянные скульптуры

Отправляясь в Латгалию по делам или отдохнуть, постарайтесь выкроить время и обязательно доехать до Галенского поместья, где вас будет ждать очень симпатичный парк, появившийся на территории усадьбы в конце XVIII века.

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По периметру парк обрамляют ряды и аллеи деревьев, а в его центральной части сухой гравий имитируют бастионные укрепления. В парке произрастают 14 экзотических видов деревьев и кустов, пишет портал visitpreili.lv. Этот парк является охраняемым природным объектом государственной важности, а его площадь составляет 5,9 га. В период своего расцвета парк занимал в три раза больше места, нежели сейчас: он был очень ухоженным, а в центральном пруду росли кувшинки и обитали лебеди.

За территорией парка постоянно следят, так, например, в 2000 году была восстановлена дубовая аллея – было посажено 40 деревьев. Также был заказан проект реконструкции парка студентам факультета сельской инженерии LLU – для них проект стал дипломной работой.

В парке также проложена Философская тропа. Ее длина – 600 метров и она посвящена философу, исследователю религии и поэту Роберту Муку. Вдоль тропы размещены деревянные скульптуры, представляющие собой философские образы, которые Мук использовал в своих произведениях: "Змея Уроборос", "Крокодил и я", "Человек-галька", "Аист", "Ангел" и т.д. Он включает не только описание каждой скульптуры, которое поможет понять значение символов, но и творческие задания, которые побуждают к рассуждениям. Тем, кто задается вопросом, будет ли тропа интересна для детей, представители ТИЦ Прейльского края отвечают однозначно – да, будет!

Напомним, что нынешнее главное здание усадьбы было построено в XVIII веке, когда здешние земли принадлежали роду Борхов, и после неоднократно перестраивалось. Последними "дополнениями" в доме стали перестроенные чердачные помещения и мезонин, который появился во второй половине XIX века. В усадебный комплекс входят как жилые дома, так и хозяйственные постройки – хлев, конюшни, дома для прислуги, сараи и т.д.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.