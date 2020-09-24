ФОТО. Парк сказок Викса с разнообразными деревянными скульптурами

Если этой осенью вы планируете доехать таки до замка Дикли и прогуляться по его парку, размером с половину Старой Риги, то подумайте о том, чтобы доехать и до расположенного неподалеку Парка сказок Викса.

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Латвийский писатель Виктор Калниньш или Викс за долгие годы написал множество книг, в том числе и для детей. Познакомиться с героями его сказок можно не только прочитав книжки, но и побывав в этом парке.

Основная идея парка – стимулировать воображение, а также познакомить детей с посвященной им литературой. Идя по благоустроенным тропинкам, можно встретить несколько деревянных скульптур, которые дополнены небольшими описаниями сказочных персонажей.

Foto: DELFI

После небольшой прогулки можно устроить пикник, а дети могут пойти и повеселиться на детской площадке, где есть не только горка, качели и другие атрибуты, но и пара тренажеров на открытом воздухе.

Foto: DELFI

По замок Дикли можно прочитать ЗДЕСЬ.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.