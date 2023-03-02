ФОТО. Парк скульптур и старая усадьба: прогулка по живописным берегам Марупите
Foto: Solveiga Kaļva

Иногда самые красивые места можно найти совсем рядом – даже ехать далеко не придется. Марупите – река, которая радует любителей активного отдыха, семьи с детьми и поклонников ленивого отдыха. В свое время она даже стала источником вдохновения для знаменитого художника Вильгельма Пурвитиса. Солвейга Кальва также отправилась в экспедицию по берегам Марупите, запечатлев на фотографиях восхитительные зимние пейзажи.

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Название Марупите происходит не от местечка Марупе, а совсем наоборот. 3 августа 1925 года волость Биериню, административно отделенная от Олайне в 1910 году, была переименована в волость Марупе в честь реки Марупите, протекающей вдоль ее границ, говорится на сайте самоуправления Марупе. Стоит добавить также, что первоначально река называлась Мельничной канавой Мары, и долгое время здесь находилась старейшая в Риге мельница.

ФОТО. Парк скульптур и старая усадьба: прогулка по живописным берегам Марупите
Foto: Solveiga Kaļva

Живописной Марупите была во все времена. Когда-то ее любил рисовать известный художник-пейзажист Вильгельм Пурвитис. А сегодня вдоль реки тянется аллея длиной 2,5 километра, которая начинается от улицы Веццирулю и заканчивается у Катринмуйжи (позже Лапиньмуйжа), построенной в 1829 году.

"Я давно хотела исследовать берега Марупите. И совершенно случайно мы отправились на прогулку в один из самых красивых зимних дней в этом году. Маршрут оказался очень увлекательным: небольшая и приятная речка с аккуратными берегами, несколько особняков, парк скульптур и прочие чудеса", - говорит Солвейга о своей прогулке.

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