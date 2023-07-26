ФОТО. Парк Виганте — место, где живут персонажи латышских сказок и историй

Недалеко от Стабурагса, рядом с бывшей усадьбой Виганте, находится отличное место для прогулок и отдыха — парк Виганте. Об истории этого парка и о том, что там можно увидеть, рассказывает гид Ивета Лочмеле.

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Создание парка Виганте, несомненно, тесно связано с усадьбой Виганте (бывшей усадьбой Стабене или Стабу), и временем создания парка считается 19 век. Владельцы усадьбы часто менялись. Последним из них был Генрих фон Бер, который гордился красиво ухоженным цветочным садом и 64 видами экзотических деревьев. В настоящее время возле Дома собраний в Стабурадзе цветут клумбы роз, высаженные молодыми парами после церемонии бракосочетания, что является памятью о прекрасном дне в их жизни.

Исторические события оказали серьезное влияние на усадьбу Виганте, в том числе и на парк. После Первой мировой войны усадьба была настолько разрушена, что восстанавливать ее уже не было смысла. Поэтому сейчас от нее можно увидеть лишь фрагмент стены, ворота с цементными столбами на концах и четыре пруда.

Во время Второй мировой войны деревья парка были безжалостно вырублены немецкими солдатами в преддверии вражеского контрнаступления. Нижняя часть парка была вырублена и во второй раз перед открытием Плявиньской ГЭС в 1965 году, а после затопления гидроэлектростанции в 1966 году от вод водохранилища удалось спасти только часть парка Виганте. Его площадь составляет 10 гектаров, и в нем до сих пор растет 41 экзотический вид деревьев. Исчезла и построенная в 1939 году из тесаного камня открытая эстрада (архитектор Крижиус), на которой дирижировали хорами Теодорс Рейтерс и Петерис Барисонс. Остался в памяти и Лиепавотс, воды которого издревле считались целебными. Лиепавотс был назван в честь липы, которая росла у источника и была самой большой в округе. Липа погибла от удара молнии в 60-х годах.

В парке до сих пор можно увидеть скульптуру Александры Бриеде "Дайна", символизирующую певучий дух латышского народа. Она была повреждена в 1975 году, но в 1987 году художница восстановила скульптуру, и отреставрированный оригинал был установлен в парке Сигулды.

В настоящее время в парке также есть небольшой открытый амфитеатр, причал для лодок и беседка, посвященная композитору Петерису Барисонсу. Она была создана в 2013 году в честь 110-летия композитора.

В 2011 году в парке были установлены деревянные скульптуры братьев Руранcов — Янсиса и Марча с гусями, главными героями книги писателя Валдиса "Дети Стабурагса". Через год художники также изготовили и установили скульптуру Jaunava ar krūzi и сову, смотрящую на посетителей со ствола дерева. В ноябре 2022 года была открыта еще одна тропа, на которой представлены герои сказки "Как звери Даугаву копали": лиса, заяц, утки и гуси, волк, медведь и другие животные. Тропа начинается у беседки Барисонса и ведет к другой беседке на берегу Даугавы. Автором этих персонажей является местный художник Оскарс Витолиньш. Это его подарок парку Виганте. Позже в разных местах парка были установлены и другие выполненные им деревянные скульптуры, в основном скульптуры птиц.

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В части парка, граничащей с волостью Сецес находятся дубы, посаженные бывшими президентами восстановленной независимой Латвии, скульптура Солвейги Васильевой Dieva Auss, которая является памятником потопленному Стабурагскому утесу, а также посадки лилий и цветы-однодневки, подаренные селекционером Янисом Васариетисом. Здесь же находится посадка однодневных лилий в форме солнечного луча, куда Янис Васариетис пригласил других латвийских селекционеров, чтобы они высадили свои цветы. В этой части парка рядом с домом писательницы Мары Свире находится большой плакат с изображением древнего Стабурагского утеса и красным буем в водах Даугавы. Он установлен на Стабурагском утесе, чтобы дать людям представление о местонахождении затонувшего сказочного чуда. Буй опускают в воду весной и убирают до замерзания льда на Даугаве. Поляна у Dieva Auss и лодочный причал — популярные места для регистрации брака молодых пар, особенно в июле и августе.

На другом конце парка расположены кемпинги, которые в хорошую погоду используются отдыхающими, особенно рыболовами из разных районов Латвии, а также отдыхающими из Литвы.