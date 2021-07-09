ФОТО. Переночевать в автобусе: в Латгалии появилось новое место для отдыха

Если на выходных вы планируете отправиться в сторону Даугавпилса, то знайте, что совсем рядом с ним появилась возможность переночевать в довольно необычном месте – большом зеленом автобусе, переделанном под нужды желающих необычно отдохнуть на природе.

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Глэмпинг BikBus находится в в Аугшдаугавском крае в Бикерниекской волости, в 25 км от Даугавпилса. Своё название BikBus получил от места нахождения BiķeniekuBus. В автобусе установлены два полутораспальных места и угловой диван. Кроме того, на улице есть еще две трёхспальные палатки с надувными матрасами для большой компании.

Для удобства гостей есть посуда, полотенца и спальное белье, а также два мангала, навес со столом и стульями, несколько расставленных вокруг автобуса столов со стульями, а также биотуалет и надувной бассейн для маленьких детей. Также есть бесплатное место для желающих порыбачить.

Foto: Publicitātes attēli

На территории нет электричества, для освещения автобуса в темное время суток используются светильники на батарейках. В автобусе также есть вентилятор и два power bank для подзарядки разнообразных гаджетов.

Цена — 60 евро в сутки. Количество людей — не ограничено (можно брать с собой свои палатки, или приехать со своим караваном). Имеется возможность снять BikBus на день без ночевки, стоимость — 35 евро.

Дополнительную информации о новом виде ночлега можно прочитать здесь.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.