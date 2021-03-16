ФОТО. Пещера Гутманя "позеленела" в честь Дня святого Патрика

День Святого Патрика – несмотря на то, что в первую очередь он является ирландским праздником – празднуют по всему миру. Чаще всего это происходит в странах, где проживает большая ирландская диаспора. А еще в этот день существует традиция подсвечивать зеленым разнообразные достопримечательности по всему миру. Эта кампания носит название The Global Greening и в этом году к ней впервые присоединилась и Сигулда.

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Впервые The Global Greening состоялась в 2010 году и тогда подсвеченными оказались только здание Сиднейской оперы и Sky Tower в Окленде. В этом же году в кампании принимают участие рекордные 690 достопримечательностей в 66 странах мира.

От Рима до Рио-де-Жанейро и от Лондона до Лас-Вегаса в зеленый цвет окрашиваются множество известных зданий и достопримечательностей, включая Пизанскую башню, Ниагарский водопад, водопад Виктория, Сиднейский оперный театр, знак Welcome в Лас-Вегасе, Sky Tower в Окленде, статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, Бурдж аль-Араб в Дубае, дворец принца Монако и фонтан Сибелес в Мадриде.

К этим "старичкам" в 2021 году присоединилось множество новичков, в том числе самый большой фонтан в мире The Palm Fountain в Дубае; самое высокое здание в Южной Америке Torre Costanera в Чили; Бледский замок в Словении; Каирская башня в Египте; Тихоокеанский парк на пирсе Санта-Моники в Калифорнии; Башня Клеригуш в Португалии и пещера Гутманя в Сигулде.

Foto: Ginta Zīverte

Сигулда принимает участие в этой кампании вместе с европейской ассоциацией городов-побратимов Douzelage, которая объединяет 28 небольших европейских городков по одному от каждой страны-члена ЕС, включая Латвию. Ассоциация предложила Сигулде принять участие в этой всемирной кампании, и было принято решение в течение трех дней подсвечивать пещеру Гутманя зеленым цветом. Полюбоваться на это можно каждый день до 17 марта включительно с 18:00 до 23:00.

Пещера Гутманя была выбрана в качестве объекта освещения потому, что она является самым большим гротом в странах Балтии Она расположена в Сигулде, на правом берегу долины реки Гауя, недалеко от Турайды. Пещера начала формироваться более 10 тыс. лет назад, в постледниковый период, благодаря ручейкам воды, точившим песчаник в скале. Пещера является охраняемым геологическим объектом, древним культовым местом. Ее глубина – 18,8 метра, ширина – 12 метров, наибольшая высота – 10 метров. Пещера известна надписями на стенах, старейшие из которых датируются 1668 и 1677 годами, пишет Latvia Travel.

Из пещеры вытекает чистый и холодный ручей, впадающий в Гаую, что течет неподалеку. Этому источнику по сей день приписывают целительный свойства. Это одна из самых посещаемых туристических достопримечательностей Сигулдского края.

Самоуправление Сигулды согласовало освещение пещеры с Управлением охраны природы, которое пришло к выводу, что эта пещера не является местом зимовки летучих мышей, поэтому установка подсветки опасности для природы не создаст. Пещера Гутманя и окрестности освещены 25 светодиодными лампами. Оттенки зеленого зависят от поверхности, на которую проецируется свет, создавая, таким образом, разные оттенки зеленого.

Организаторы мероприятия напоминают, что, отправляясь на осмотр пещеры, необходимо соблюдать дистанцию и другие ограничения, установленные государством.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.