ФОТО. Пешком к морю: прогулка по двухкилометровому променаду в Царникаве
Foto: Privātais arhīvs

Хотите побывать на природе, но ехать для этого два часа и потом шагать по лесным сугробам желания нет совсем? Тогда вам прямая дорога в Царникаву – на прогулку по местному променаду, который появился здесь пару лет назад.

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Променад – кстати, самый длинный променад с твердым покрытием в Латвии – ведет через природный парк "Пиеюра" прямо к морю. Длина тропы составляет 1800 метров, поэтому пойдя туда и обратно, вы "намотаете", как минимум, 3,5 километра.

В дюнной зоне бетонную плитку сменяют доски, а перед выходом на море обустроена деревянная смотровая площадка. До набережной легко добраться на машине, которую можно оставить на стоянке рядом с лесом. А для удобства посетителей вдоль променада создано несколько зон отдыха со скамейками и велосипедными стоянками.

Если прогулка по променаду кажется вам слишком скучной, то здесь же, в Царникаве есть другой, более интересный маршрут, о котором мы писали здесь – "Интересный маршрут для прогулки: круг в 12 километров возле Царникавы".

Кроме того, вы можете проехать чуть дальше и остановиться погулять в Саулкрасты. Мы писали о том, как выглядит местная Белая дюна зимой здесь – "ФОТО. Зима на Белой дюне в Саулкрасты".

Стоит иметь в виду, что зимой ветер у моря может быть довольно сильным, поэтому мы рекомендуем одеться на прогулку потеплее и взять с собой теплый напиток.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Природная тропа Царникава Активный отдых Pārgājieni Carnikava Latvija
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