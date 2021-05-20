ФОТО. Под Даугавпилсом появилась новая пешеходная тропа по Слутишским оврагам

19 мая в Даугавпилсском крае, в Науенской волости, в рамках проекта LEADER "Tūrisma infrastruktūras sakārtošana un pieejamība Daugavpils novadā" открыта тропа по Слутишским оврагам.

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В рамках проекта в нескольких местах были созданы деревянные лестницы, деревянные мостики через овраги, природный объект "Домик ведьмы" и два информационных туристических стенда с информацией об историческом образовании Слутишских оврагов, а также схема пешеходной тропы. Длина тропы около 2 км.

Новый, интересный для туристов пешеходный маршрут, проходит по очень живописной территории природного парка "Излучины Даугавы". Тропа по Слутишским оврагам соединяет Слутишский обрыв и деревню Слутишки.

Foto: Publicitātes foto

Тропа по Слутишским оврагам больше подходит для людей, ведущих физически активный образ жизни. Пройти эту тропу можно, выбрав два разных уровня сложности. Самый сложный маршрут проходит по оврагам, поэтому придется подниматься по ступенькам вверх и вниз, переходя по деревянным мостикам через овраги. На протяжении всей прогулки отчетливо видно волшебство Даугавы, можно насладиться свежим лесным воздухом, послушать пение птиц и радовать глаз просторными природными видами. Прогуливаясь по тропе, есть возможность познакомиться со многими биотопами, понаблюдать за широким разнообразием флоры и фауны, чем богата эта территория.

Самый легкий маршрут пролегает по берегу Даугавы, и, проходя его, придется переходить меньше ступенек. Пройдя тропу, можно дойти до деревни Слутишки и кемпинга "Daugavas lokos". Или, начав прогулку от кемпинга "Daugavas lokos", можно дойти до Слутишского обрыва.

Foto: Publicitātes foto

Овраги, образовавшиеся на склоне основного берега правого берега Даугавы, представляют собой рельефные формы, образованные размывом кратковременных текущих водных потоков. Можно предположить, что их формирование произошло очень давно - в конце последнего ледникового периода, более 12000 лет назад, на ранних этапах развития древней долины Даугавы, когда и на прилегающей территории, и в долине были разные природные условия. В то время, когда таяли ледяные глыбы, потоки воды текли к понижению - будущей долине Даугавы и на своем пути размывали овраги. В настоящее время водные течения в руслах оврагов после дождя или таяния снега лишь незначительно преобразуют эти древние формы линейной эрозии. Таким образом, можно считать, что эрозия в настоящее время практически не происходит, и овраги можно отнести к группе неактивных линейных эрозионных форм. О том, что овраги неактивны, свидетельствует и лесная вегетация, покрывающая склоны оврагов.

Прогуливаясь по тропе, можно также увидеть домик ведьмы, в котором живет добрая ведьмочка, лесной сторожила, который заботится о лесных зверях и варит для них сироп из шишек. Ведьмочка руководила всем процессом благоустройства тропы по Слутишским оврагам. Будь отзывчивым помощником ведьмочки и брось 1 шишку в дымоход дома ведьмочки, чтобы потом мы могли подсчитать, сколько людей посетили эту тропу.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.