ФОТО. Подходит для осенних прогулок — замковый парк Дурбес

Самые красивые прогулки в эту осеннюю пору определенно можно найти в замковых парках — только представьте себе, что все эти гигантские деревья росли здесь уже пару-тройку сотен лет назад и между ними прогуливались прекрасно одетые дамы и джентльмены и вели светские, послеобеденные беседы. Один из таких парков находится в Тукумсе — и это парк замка Дурбес.

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Сам замок считается жемчужиной классицизма — он был построен в 1671 году и с тех пор несколько раз перестраивался. Дурбес — единственный из ранних домов латвийских помещиков, где восстановлен интерьер конца XIX — начала XX века и создано представление о культуре балтийских немцев.

Парк же Дурбес был разбит в период с 1818 по 1838 годы, когда граф Медем перестраивал замок и благоустраивал территорию. Парк обустроен по примеру английских парков, где большие деревья соседствуют с небольшими группками деревьев поменьше, маленькими прудиками и замком как главным акцентом ландшафта. В парке посажены деревья из Сибири и Германии. Здесь растет самая толстая веймутовая сосна в Латвии обхватом в 3,18 м.

Foto: DELFI

Парк можно посетить бесплатно, машину удобно припарковать на обозначенной стоянке у подножия замка. Чтобы попасть в парк, обойдите замок с задней стороны и пройдите к левому углу здания — здесь перед вами покажется впечатляющий каменный мост, по которому и можно попасть в парк. А пока будете обходить поместье, сможете полюбоваться на Тукумс (отсюда открывается отличный вид) и на очень странных львов (мы вас предупредили!).