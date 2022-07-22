ФОТО. Покой и нетронутая природа на природной тропе Даугену

10-километровая природная тропа Даугену является как бы продолжением тропы Сканякална и считается одной из самых длинных благоустроенных природных троп в Латвии. Она тянется вдоль берега реки Салаца, и один ее конец находится у горки Сканяйскалнс, а другой — возле притока Салацы, Раматы.

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На этой тропе находится Даугенский утес — одно из крупнейших обнажений песчаника. Его высота достигает 10 метров, а длина составляет около 100 метров. Там же находится и самая длинная (330 м) пещера в Латвии – Большая Даугенская пещера. Она очень впечатляющая, с подземными реками. Из пещеры в Салацу вытекает источник. Пещеру рекомендуется наблюдать с расстояния, не пытаясь в нее проникнуть – это может быть опасно для жизни! Особенно учитывая, что в 2018 году в ней произошел обвал и тогда пещера лишилась 15 метров своей длины.

Большая и Малая пещеры Даугеню около Мазсалацы были открыты только в 1988 году. Считается, что большая из них является самой длинной пещерой Латвии. Один ее вход расположен на уровне воды речки Салацы, второй — выше по склону.

На тропе также есть мостики, лестницы, места для отдыха и информационные стенды. Она подходит как пешеходам, так и велосипедистам – всем, кто хочет увидеть роскошные пейзажи долины Салацы и насладиться тишиной и спокойствием.