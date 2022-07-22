ФОТО. Покой и нетронутая природа на природной тропе Даугену
Foto: Publicitātes foto

10-километровая природная тропа Даугену является как бы продолжением тропы Сканякална и считается одной из самых длинных благоустроенных природных троп в Латвии. Она тянется вдоль берега реки Салаца, и один ее конец находится у горки Сканяйскалнс, а другой — возле притока Салацы, Раматы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На этой тропе находится Даугенский утес — одно из крупнейших обнажений песчаника. Его высота достигает 10 метров, а длина составляет около 100 метров. Там же находится и самая длинная (330 м) пещера в Латвии – Большая Даугенская пещера. Она очень впечатляющая, с подземными реками. Из пещеры в Салацу вытекает источник. Пещеру рекомендуется наблюдать с расстояния, не пытаясь в нее проникнуть – это может быть опасно для жизни! Особенно учитывая, что в 2018 году в ней произошел обвал и тогда пещера лишилась 15 метров своей длины.

Большая и Малая пещеры Даугеню около Мазсалацы были открыты только в 1988 году. Считается, что большая из них является самой длинной пещерой Латвии. Один ее вход расположен на уровне воды речки Салацы, второй — выше по склону.

На тропе также есть мостики, лестницы, места для отдыха и информационные стенды. Она подходит как пешеходам, так и велосипедистам – всем, кто хочет увидеть роскошные пейзажи долины Салацы и насладиться тишиной и спокойствием.

ФОТО. Река, море и три озера: 17-километровый круговой маршрут около Царникавы  37
ФОТО. Всего 60 км от Риги: интересная природная тропа по берегу Мергупе  40
ФОТО. Маршрут выходного дня: Неторопливая прогулка по природной тропе озера Бушниеку  129
ФОТО. Природный парк "Бернати", где можно подняться на самую высокую дюну в Латвии  269
ФОТО. Церковь, пещера, гигантский камень и источник: Летняя прогулка по Кубесельской природной тропе длиной 3,6 км  27
ФОТО. Летняя прогулка по уникальному Ценскому болоту, расположенному в 30 км от Риги  311
ФОТО. Могучая скала Личу-Ланьгю, скрытая от любопытных глаз за зеленой пеленой 
ФОТО. Природная тропа мельницы Иерики в сказочном обличье (всего 72 км от Риги)  107
ФОТО. Природная тропа Риекстукална: Картинная галерея под открытым небом 
ФОТО. Фантастическая Адамовская природная тропа, с которой открываются отличные виды 
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Природная тропа Видземе Активный отдых
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Радость движения в Вентспилсе: идеи для активных выходных и на каждый день
Не упустите шанс попробовать продажи на маркетплейсе с 142 млн покупателей
Таинственный мир цирка в Вентспилсе: человек-лягушка и настоящий комедиант
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля