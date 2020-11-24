ФОТО. Покрыто льдом и инеем – прохладное ноябрьское утро в Кемерском болоте

Восходам и закатам присуща своя, особенная магия. Особенно четко это становится видно с приближением холодного времени года. Вот и на Большом Кемерском болоте ранним утром можно наблюдать потрясающие виды, еще раз напоминающие нам о том, что такую, уникальную красоту никак нельзя упустить.

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Большое Кемерское болото - одно из крупнейших моховых болот на латвийском побережье. Он занимает площадь более пяти тысяч гектаров.

Почва в болоте бедна питательными веществами, кислая и перенасыщенная водой во многих местах. Большинство деревьев не могут выжить в таких суровых условиях, поэтому здесь можно найти только несколько видов деревьев - сосны и березы, и они не вырастают такими высокими и могучими, как в лесу.

Во время миграции перелетных птиц болото является отличным местом для наблюдения за птицами. Иногда здесь удается увидеть стаи, в которых сотни птиц – гуси и журавли, а также услышать их голоса.

Мостки через Большое Кемерское болото позволяют легко и безопасно узнать это, когда-то трудно доступное царство мхов, сосен на болоте, топей, темных озер и запахов багульника. Общая длина мостков составляет 3,4 километра. Посетители могут выбрать для прогулки малый круг (1,4 км) или большой круг (3,4 км). Малый круг ведет до первых живописных озер, а большой круг позволит осмотреть пейзаж также сверху, забравшись на смотровую башню.

Foto: Artis Veigurs

Как видно на фотографиях, ноябрьские заморозки на рассвете образовали тонкий слой льда на самых маленьких озерах болота, а также покрыли пешеходные мостки белым слоем инея.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.