ФОТО. Поместье Абгунсте – котики, художники и романтика в одном месте

Абгунсте – поместье необычное. Несмотря на стандартную историю для многих латвийских усадеб – война, революция, разруха, приспособили для нужды колхоза – Абгунсте удалось выжить. И не только выжить, но и стать местом творчества, которое дает возможность всем желающим творить и создавать нечто новое.

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Впервые поместье Абгунсте в Залениекской волости, что под Елгавой, упоминается в 1780 году, как принадлежащее роду фон дер Паленов. Использовалось как поместье для летнего отдыха и охоты. Изначально было деревянным, а потому в результате революционных событий 1905 года было сожжено дотла.

Восстановление поместья началось в 1908 году при графе Алексее Петровиче Палене. Началось, но не закончилось — помешала Первая мировая война, а затем Латвия стала независимой, и русская знать свои имения на ее территории потеряла. В поместье устроили школу.



Школой поместье пробыло долго — 40 лет. Затем в нем организовали коммунальное жилье для колхозников, а в главном зале устроили магазин. Колхозники были людьми простыми и с исторической постройкой особенно не церемонились, перекраивая все на свой лад. С последствиями их творчества приходится разбираться до сих пор.

Foto: DELFI

Почти 15 лет усадьба была закрыта для посещений, но четыре года назад поместье на аукционе приобрела семья рижанина Яниса Авотниекса, которая вместе с тремя детьми и 10 кошками и управляет теперь всем поместьем. И, кстати, имена кошкам тоже даны подстать усадьбе – Графиня, Графиня, Принц, Барон, Король, Джульетта, Герцог и Леди Пелицита.

Однако имена были присвоены не только кошкам, у каждой комнаты в поместье также есть твое название – Священная комната, Зеленая комната, Мансардочка, Графитовая комната, Золотая комната, Комната Цезаря, Винная комната, Голубиная комната, комната Клода и другие.

Foto: DELFI

Помимо реставрационных работ, которые проводились в поместье все это время (были отреставрированы терраса, крыша, внутренние помещения, фасады и т.д.), новые хозяева нашли время для создания здесь ремесленной мастерской по керамике, текстильному искусству и работе по дереву, здесь также работает самая большая керамическая печь в Латвии.

Кроме того, в отреставрированном амбаре усадьбы оборудован большой зал для различных мероприятий, концертов и выставок, площадью 280 кв.м. особенно любят здесь устраивать свадебные торжества – в здании для всех хватает места, а романтичная атмосфера только усиливает впечатление от торжественного события.

Дополнительно про усадьбу можно почитать здесь, а мы предлагаем полюбоваться ее внутренним убранством:

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