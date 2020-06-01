ФОТО. Поместье Асарес, в котором когда-то был зимний сад и подземные ходы

Поместье Асарес в Акнистском крае – одно из тех мест в Латвии, которое когда-то возвышалось над окружающей его территорией, а сейчас – заброшенное и одинокое – лежит в руинах.

Здание усадьбы поместья Асарес было построено в 1749 году. В 1840 году к усадьбе были пристроены два боковых ризалита (часть здания, которая выступает за пределы фасада), а южный конец здания, наоборот был разделен на два отдельных корпуса. В одном из них владельцы поместья обустроили под стеклянной крышей настоящий зимний сад с пальмами и золотыми рыбками в водоемах. Под замком также были построены большие сводчатые погреба, из которых расходились длинные подземные переходы (считается, что всего их было пять).

Большой дендрологический ландшафтный парк в усадьбе был разбит еще в XVIII веке и постоянно дополнялся и преобразовывался. Территорию парка огородили стеной из валунов, а в самом парке посадили различные породы деревьев, среди которых встречаются сибирская белая ольха, европейская лиственница, клен Шведлера, дугласия и т.д. Кстати, сейчас в парке поместья создана специальная прогулочная тропа.

В 1924 году в усадьбе разместилась сельскохозяйственная школа, но поместье Асарес оставалось ее домом всего три года – в 1927 году здание сгорело.

В наши дни на территории усадьбы кроме развалин главного здания можно встретить и несколько других построек – дом для слуг, кузницу, дом управляющего, дом садовника, каплицу, церковь и другие хозяйственные постройки.

Впечатляющие снимки с этого места были сделаны фотографом Марисом Стипрайсом, который поделился ими с читателями Тургида.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.