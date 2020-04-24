ФОТО. Поместье Бруну в Добельском крае, которое стало жильем для животноводов

В Добельском крае есть место, информации о котором днем с огнем не сыщешь. Впрочем, это только подогревает к нему интерес. Речь идет об усадьбе Бруну.

Ранее у поместья было и другое название – усадьба Лизе ("Элизенхоф"). В некоторых источниках указывается, что эта усадьба была построена на месте дома семьи Бруно – об этом упоминается в документации 1779 года. Судя по сохранившимся историческим материалам, усадьба Бруну появилась в начале XIX века.

Во время Второй мировой войны все здания поместья были сильно повреждены, что хорошо видно на фотографии.

Foto: Annenieku bibliotēkas arhīvs

Позже, в советское время, колхоз имени Райниса восстановил скотный двор, а в усадьбе устроил квартиры для животноводов.

Учитывая тот факт, что в мире продолжает распространяться Covid-19, Тургид предлагает серьезно задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Если же вы планируете выехать на природу, то соблюдайте правило 2+2: не собирайтесь больше двух человек (если вы не являетесь членами одного домохозяйства), а также держите дистанцию в два метра.

Кроме того помните, что Latvijas valsts meži закрыл для посещения часть туристических объектов: смотровые башни, бункеры и узкие природные тропы. Со списком закрытых объектов можно ознакомиться ЗДЕСЬ.