ФОТО. Понтонный мост на озере Виляка и вышка для наблюдения за птицами

Редкий турист доезжает до маленького латгальского городка Виляка, удаленного от Риги на 245 километров и всего на 6 километров от латвийско-российской границы. А между тем, историческое прошлое этих мест весьма славное и уходит своими корнями в высокое Средневековье.

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В ливонских хрониках поселение на месте, где сейчас стоит город Виляка, впервые упоминается в начале ХIII века под именем Мариенгаузен. В 1293 году на озере был построен укрепленный монастырь Мариенхаус, давший название всему месту. В XVI веке монастырь был перестроен в каменный укрепленный замок. Во время Северной войны в 1710 году он был полностью разрушен и до наших дней сохранились лишь небольшие фрагменты руин. Руины замка Виляка являются охраняемым памятником национального значения.

Раньше до развалин замка на острове можно было добраться исключительно на лодке, но с осени прошлого года берег с островом посередине озера соединяет понтонный мост. Мост состоит из трех участков: гравийной тропы протяженностью 300 метров с учетом заболоченной части берега озера, деревянного пешеходного моста длиной 60 метров к понтонам в акватории и 144-метров собственного понтонного моста. Рядом с мостом построена вышка для наблюдения за птицами.

На острове расположены не только руины средневекового замка Мариенхаузен, но и пешеходная тропа вдоль берега острова, откуда вы можете насладиться прекрасным видом на озеро, узнать об истории Виляки и подышать свежим воздухом. Изначально длина тропы составляла всего 442 метра, но в прошлом году ее увеличили еще на 350 метров.

Чтобы как можно больше людей представляли, как выглядит замок, в конце 2020 года на острове также установили макет замка. Кстати, в темноте модель замка подсвечивается.

В будущем планируется еще лучше обустроить окрестности озера, провести консервацию руин и провести археологические раскопки во внутреннем дворе замка.

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