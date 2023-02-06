ФОТО. Поразительные фотографии деревьев на тропе у озера Слокас

Природная тропа Слокас обладает целым рядом достоинств: она расположена неподалеку от Риги, это отличное место для наблюдения за птицами и не менее прекрасное место для отдыха на природе. А еще там встречаются уникальные виды. В том числе и зимой, когда кажется, что ничего интересного, кроме голых веток и снега (или грязи) под ногами в лесу не увидишь.

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Французский фотограф Оливье де Рикке (Olivier De Rycke), который живет в Латвии уже 15 лет и любит выезжать на природу, чтобы запечатлеть красивые и необычные моменты, поделился с Тургидом своими фотографиями волшебного и сказочного озера Слокас.

Тропа, расположенная вдоль берегов богатого водоплавающими птицами озера, проходит через различные леса. Она начинается и заканчивается у озера Слокас, где посетителей ожидает парковка, место для пикника и плавучая смотровая башня высотой 7 метров. Длина тропы чуть более трех километров, но ее можно продлить до 12 км, посетив Мелнезерс и источник Бертрама или отправившись через болото Слокас на станцию Кудра (4 км), в Кемери (3,5 км) или на пляж в Яункемери (4,5 км).

Foto: Olivier De Rycke

Гуляя по тропе, вы увидите влажные леса у Вершупите, серный источник у озера Слокас, большой камень, несколько болотных озер. В основном тропа идет по земле, но на участке, который ведет через топи Вершупите и другие влажные места, оборудованы деревянные мостки (ширина 80 см).

Заканчивается тропа у дороги, которая соединяет озеро Слокас и Кемери.