ФОТО. После Аглоны – сюда: Невероятно красивая римско-католическая церковь в Скайсткалне

Католическая церковь в Скайсткалне – самый значимый центр католической веры в Земгале и одна из самых роскошных и значительных церквей в Латвии. И в древности, и сейчас она является вторым по популярности местом паломничества после Аглоны. А еще она очень красива – и не только снаружи, но и внутри.

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Первая деревянная церковь в Скайсткалне была построена в 1658 году. Ее появление связано с легендой о потере и чудесном возвращении зрения у тогдашнего владельца имения Скайсткалне Иоганна фон Берга-Кармеля. В честь этого он дал обет построить на свои средства Божий храм.

Постройка нового грандиозного каменного собора в Скайсткалне началась в 80-х годах XVII века и уже в 1692 году это здание, необычно большое и роскошное для сакральных строений Курземе, было закончено. Год окончания строительство церкви написан на картуше, размещенном на облицовке над центральным входом в церковь, рядом с девизом ордена иезуитов "AD MAIOREM DEI GLORIAM" (К вящей славе Божией).

Иезуиты в Скайсткалне появились еще до постройки этого величественного храма – они образовали свою постоянную миссию в Скайсткалне еще в 1666 году. А в 1677 году здесь был освящен и иезуитский монастырь.

Скайсткалнская церковь – одна из самых больших и красивых латвийских сельских церквей. Большая, окрашенная в белый цвет трехнефная базилика, в западной части которой возвышались до их разрушения во время Второй мировой войны две впечатляющего размера башни, была одной из первых двухбашенных церквей типа собора в Латвии, построенных в стиле раннего барокко. Внутренние помещения церкви также представляют собой уникальный для Латвии образец итальянского барокко.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Громадный, высотой примерно 12 м резной деревянный алтарь был изготовлен одновременно с церковью. В настоящее время можно видеть алтарную картину — копию картины Рубенса "Христос на кресте", сделанную в XIX веке. В алтаре, в соответствии с традицией иезуитов, установлены резные деревянные фигуры основателя ордена иезуитов Игнатия Лойолы и Франциска Ксаверия.

Основание кафедры церкви украшают вырезанные из дерева бюсты Христа и Богоматери, а также фигуры ангелов. Поддерживающая кафедру женская фигура с чашей и катом руке символизирует святую церковь. На обширных хорах размещен выполненный в стиле баре проспект органа. В среднем нефе церкви видны выполненные в рустикальном стиле рококо резные дубовые скамьи для прихожан, сделанные около 1743 года.

Погреба этой величественной церкви выбрали в качестве места упокоения многие аристократы — католики из Курземе и Видземе — Видземские генерал-губернаторы Петр Ласси (1678–1751) и Георг Браун (1698-1792), жена генерал-губернатора Видземе, Эстонии, Курземе и Псковщины Филипа Паулуччи и др. Здесь похоронены и многие военачальники, окрестные помещики и католические священники.