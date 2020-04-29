ФОТО. Потерянная Латвия: Усадьба Шкедес в Салдусском крае

К сожалению, в Латвии достаточно заброшенных поместий и усадеб, былое великолепие которых сейчас почти незаметно. Одно из таких мест – поместье Шкедес в Салдусском крае.

Впервые это место было упомянуто еще в 1461 году, когда магистр ордена Иоганн фон Менгете передал в ленное владение Йохану Леве (Loewe) и его наследникам участок земли под названием Шкеде. В 1501 году земля вновь сменила владельца – им, благодаря магистру Ливонского ордена Вальтеру фон Плеттенбергу, на условиях ленного владения стал Мертен фон ден Брикен, потомкам которого он и принадлежал последующие 200 лет. В 1729 году земля еще раз перешла из рук в руки, и новым хозяином усадьбы оказался Гидеон Генрих фон Зас.

В 1921 году усадьба была передана Кулдигской волостной управе, а ее центр сдан в аренду частным лицам. С 1925 по 1927 год в здании находилась начальная школа, а в 1928 году владельцем поместья стал Янис Лаудамс, инспектор народных школ Кулдигского уезда. Во время Второй мировой войны в усадьбе размещался госпиталь немецкой армии.

Само здание усадьбы, которое все еще можно увидеть в наши дни, было построено в XVIII веке. В XIX веке ее перестроили, и здание приобрело черты неоготики. Рядом с главным зданием поместья располагались амбар, сараи, конюшня, а рядом с прудом – мельница. Кроме того, владельцы усальбы разбили вокруг дома ландшафтный парк в английском стиле, в котором растет вековой дуб Шкедес.

Учитывая тот факт, что в мире продолжает распространяться Covid-19, Тургид предлагает серьезно задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Если же вы планируете выехать на природу, то соблюдайте правило 2+2: не собирайтесь больше двух человек (если вы не являетесь членами одного домохозяйства), а также держите дистанцию в два метра.

Кроме того помните, что Latvijas valsts meži закрыл для посещения часть туристических объектов: смотровые башни, бункеры и узкие природные тропы. Со списком закрытых мест можно ознакомиться ЗДЕСЬ.