ФОТО. Потерянная слава: Поместье Лустес в Добельском крае

Когда-то могущественные и великие, после – забытые и заброшенные: такова судьба многих туристических достопримечательностей в мире и в Латвии.

Одно из таких мест – поместье Лустес, расположенное в волости Яунберзес в Добельском крае. Когда-то это был один из самых роскошных дворцов, принадлежавших Петру Бирону, герцогу Курляндии – с французским садом и большим охотничьим парком, построенный архитектором Северином Йенсеном в 1770 году по приказу герцога.

В 1780 году поместье получило название Фридрихлуст в честь наследного принца Пруссии Фридриха Вильгельма, который в тот момент гостил у герцога Курляндского. Позже поместье стали называть просто Лустес.

Сегодня в опустенном парке сохранились только впечатляющие внешние стены замка.

Учитывая тот факт, что в мире продолжает распространяться Covid-19, Тургид предлагает серьезно задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Если же вы планируете выехать на природу, то соблюдайте правило 2+2: не собирайтесь больше двух человек (если вы не являетесь членами одного домохозяйства), а также держите дистанцию в два метра.

Кроме того помните, что Latvijas valsts meži закрыл для посещения часть туристических объектов: смотровые башни, бункеры и узкие природные тропы. Со списком закрытых объектов можно ознакомиться ЗДЕСЬ.