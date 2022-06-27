ФОТО: Потрясающе красивый летний закат у смилтенского "Стоунхенджа"
Foto: Natalja Vasiļjeva

В последние годы довольной популярной достопримечательностью в Видземе стали расположенные рядом со Смилтене развалины. Не в последнюю очередь благодаря своей схожести со всемирно известным Стоунхенджем. Прямо сейчас руины выглядят особенно красиво, поскольку их окружает поляна с васильками, которую многие пытаются запечатлеть на память.

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Смилтенский Стоунхендж расположен посреди открытого поля. Нет никаких особых указаний или чего-либо, говорящего о том, что это популярное место, поскольку официальной достопримечательностью оно действительно не считается. Руины – это не бывшая старинная усадьба или замок, а всего-навсего остатки сенного сарая, который сгорел во время пожара в конце XX века, оставив после себя только фундамент и части стен.

Добраться до смилтенского Стоунхенджа можно, набрав в Waze "Smiltenes Stonehenge", что приведет вас прямо к самой поляне.

Фотографиями же нашего местного Стоунхенджа на закате мы обязаны Наталье Васильевой, которая сделала их несколько дней назад. Больше фотографий этого и других мест можно посмотреть в Instagram Натальи.

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