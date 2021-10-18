ФОТО. Позабыта и позаброшена: принадлежавшая когда-то немецким баронам Сейская усадьба
Foto: Nataly Hlapkovska

Восхищение и восторг, которые когда-то испытывали гости Сейского поместья, давно в прошлом. Теперь это забытое и заброшенное здание ничем не выдает случайным путникам своей былой славы - тем более, что среди деревьев его можно и не сразу заметить.

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Расположенная в Сейском крае Сейская усадьба была построена в далеком 1766 году. Почти через 100 лет – с 1883 по 1885 годы – здание серьезно перестроили. Как рассказывается на сайте Сейского края, с 1751 по 1920 годы поместье принадлежало немецким баронам фон Дунтен, которые использовали его в качестве летнего места для отдыха.

В усадьбе было 22 комнаты, среди которых большой зал, голубой и розовый залы, комната хозяйки, комната дворецкого и т.д. Потолок в столовой был украшен летающими ласточками на синем фоне. Поскольку у владельцев поместья была недвижимость и в других местах Латвии (Дунте, Мурмуйже, Скулте) и Германии, то во время их отсутствия за усадьбой присматривал специально назначенный управляющий поместьем.

Во времена Первой Латвийской республики в поместье был устроен клуб, а в советское время здесь располагались контора и клуб колхоза Komunārs. В наши дни поместье оказалось совсем заброшено и представляет собой печальное зрелище.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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