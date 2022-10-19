ФОТО. Прекрасная осенняя прогулка: Природные тропы Цирулиши под Цесисом

В Латвии есть несколько очень красивых природных троп, от прогулок на которых можно получать удовольствие в любое время года. Природные тропы Цирулиши рядом с Цесисом – одно из таких мест. На этих тропах можно познакомиться с историей долины Гауи и узнать, как она выглядела раньше и кто обитал на ее берегах. Если же вы все это знаете, то на них можно просто погулять.

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Всего троп три, протяженностью 2,7, 6,2 и 3,5 км. Маршруты обозначены, а по всему маршруту установлены информационные щиты, на которых рассказывается о происхождении увиденных здесь природных объектов.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Вы увидите пещеру Цирулишу, которая ведет чуть ли не в самые таинственные подземные глубины. В свою очередь, пещера Лигавас известна своей романтической легендой – во времена Ливонской войны некий юноша прятал в этой пещере свою невесту. Правда, ему это не очень помогло.

Также здесь можно увидеть интересное природное образование – похожую на озеро старицу (старое русло) Гауи, отделившуюся от реки с течением долгих лет. Посетив скалу Спогулю, красиво отражающуюся в водах старицы Гауи, вы сможете полюбоваться чудесными видами природы. Тут же рядом можно умыться водой из родника Дзидравотс, который вытекает прямо из-под скалы. Пить ее, кстати, не рекомендуется.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Начало троп находится на территории кемпинга Жагаркалнс, и их посещение бесплатное. Кемпинг является отличным местом для завершающего пикника после прогулки, здесь также есть туалет, туристический информационный пункт и пункт проката лодок.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Немного отдельно от остальной части троп (сразу после поворота к кемпингу) находится утес Звану. Машину можно поставить рядом с мостом через Гаую (там есть некое подобие стоянки) и пройти пешком по деревянным мосткам до самого утеса. Потом, правда, придется вернуться обратно, так как маршрут не круговой. Ну а дальше выбирать вам – можно оставить автомобиль здесь же и дойти до кемпинга и начала троп пешком, а можно доехать на машине и оставить ее на стоянке у кемпинга.



Для прогулок по тропам вы можете выбрать любой маршрут, но учтите, что если вы отправитесь по самому длинному с заходом на Озолкалнс, то там вам может потребоваться специальная обувь, поскольку сейчас на этом маршруте встречаются очень грязные и мокрые участки.

Карту маршрутов можно посмотреть ЗДЕСЬ.