ФОТО. Прекрасное место для весенней прогулки – мистический Зилайскалнс

Зилайскалнс – гора, высотой 127 метров под Валмиерой – особенное место для Латвии. Местные жители считают его "местом силы" — одним из тех, вокруг которого происходят непонятные явления, а в людях открывается то, что и сами они в себе не подозревали.

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Само название — Зилайскалнс, по мнению местных жителей, указывает не на цвет горы, а имеет отношение к древнеславянской "силе". Хотя и цвет тут тоже "причем" — гору нередко покрывает синеватая дымка, которая поднимается из окрестных болот. Но гора знаменита, конечно, не только этим.

Гора считается святым местом, местом особой мистической силы. Так было всегда — на горе и под ней найдены камни странной формы, свидетельствующие о том, что языческим богам на ней поклонялись издревле. А традиция отмечать там Лиго сохранилась и по сей день.

Впрочем, больше всего Зилайскалнс прославила Марта с Синей горы. Настоящее ее имя — Марта Рацене. Она была известной целительницей, ясновидящей и настоящим ангелом-хранителем округи. Наука по поводу способностей Марты ничего сказать не может — но люди верили, а иногда только вера и имеет значение. Умерла Марта в 1992 году, в день ее смерти перестали петь птицы, а на могиле не поют и по сей день.

Мы не знаем, насколько это место действительно мистическое, но то, что Зилайскалнс – отличное место для прогулок, где можно выбрать маршруты различной длины – совершенно очевидно. Например, можно обойти гору или подняться по одной стороне и спуститься по другой. Вдоль горы проходят разные лесные тропы побольше и поменьше. На вершине холма есть смотровая площадка, башня для наблюдения за лесными пожарами, энергетические круги, жертвенный камень и геодезическая точка опоры, которую в 1816 году определил Вильгельм Струве. Машину можно оставить у информационного центра Зилякалнса или на небольшой парковке в лесу.

Больше информации о Зилайскалнсе можно прочитать здесь – "Мистический Зилайскалнс. Шесть причин посетить по-настоящему святое место", а мы предлагаем вам полюбоваться на фотографии Гинты Ажуки, которые она сделала на горе этой весной.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.