ФОТО. Природная тропа болота Аклайс: деревянные мостки и отличные виды

Если вам нравится не просто гулять по природным тропам, а еще и хочется, чтобы она проходила по болоту, то следующее ваше направление – природная тропа болота Аклайн, неподалеку от Яунелгавы.

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Эта болотная тропа расположена в 90 километрах от Риги в довольно удаленном месте, однако, она стоит того, чтобы приехать погулять именно по ней. Маршрут имеет петлевую форму и имеет общую длину три километра.

Тропа представляет собой неширокие деревянные мостки со смотровыми площадками. В начале и в конце тропа проходит через лес, а самое красивое ее место находится в самой дальней точке тропы, там, где тропа проходит вдоль небольшого озерца Гирупе. Здесь же можно остановиться на небольшой смотровой площадке и полюбоваться на окружающую природу чуть-чуть подольше.

Foto: Alise Lūse

Эта тропа характеризуется большим разнообразием ландшафтов, начиная от высокого болота и болотного озера и заканчивая лесом и заболоченными лугами. На болоте также можно встретить несколько охраняемых видов птиц, таких, как например, чернозобая гагара, гуменник, скопа, орлан-белохвост и т.д. Местные жители любят собирать на этом болоте клюкву, чернику и бруснику, а озеро Знотиню часто посещают рыболовы, желающие поймать щуку, окуня или плотву.

Foto: Alise Lūse

Координаты начала тропы: 56.51009, 25.10567.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.