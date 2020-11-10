ФОТО. Природная тропа Цецилю, где когда-то жил черт с двумя ведьмами

Для того, чтобы добраться до природной тропы Цецилю, вам придется отправиться на машине по Видземскому шоссе и, доехав до Иерики (это займет у вас около часа езды в зависимости от того, в какой части Риги вы живете), свернуть налево. А тут уже все просто – километр езды и вы у цели. Главное – выходить из дома пораньше, поскольку тропа пользуется большой популярностью даже в мрачную и дождливую погоду.

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Общая протяженность природной тропы Цецилю составляет около 12 километров и весь процесс ее прохождения может занять около пяти часов. Но проходить ее всю совершенно необязательно: можно пройти только Малый круг (2 км) или среднюю часть тропы (4 км). Хотя, конечно, если вы хотите увидеть все четыре, протекающие здесь реки, то идти надо по самому большому кругу.

Но надо обязательно учесть, что уже на среднем круге встречаются довольно сложные места, особенно если вы идете по тропе после дождей или в неподходящей обуви (мы бы советовали трекинговые ботинки) – тщательно оценивайте свои силы!

Foto: Nataly Hlapkovska

Зато если вы решитесь пройти всю тропу, то вас ждут потрясающие виды. Среди достопримечательностей, которые вы увидите – каньон и пещера Данчупите; миниатюрный водопад, высотой 1,9 метра; впечатляющая скала Цецилю; утесы Дзилнас и Каубу; сосна Цецилю (обхват сосны 2,8 метра, это одно из самых больших деревьев в Латвии); бывшая территория Советской Армии - комплекс отдыха офицеров, армейские склады и т.д. На всем своем протяжении тропа обозначена маркерами, так что вы всегда будете понимать, правильно ли вы идете.

С Цецильскими тропами связаны и древние предания. Легенда гласит, что в пещерах скалы Цецилю когда-то жил черт с двумя ведьмами. В полночь каждый день, они выходили танцевать возле скалы. Люди разозлили черта. Он хотел засыпать речку Кумаду, уже взял для этого песок и понес его к реке. В этот момент в Цецили запел петух. Черт испугался и бросился обратно в пещеру. Песок высыпался напротив скалы "Чертова камера", создав холм. С тех пор черта больше никто не видел.

Foto: Nataly Hlapkovska

Несмотря на то, что тропы в Цецилю прекрасны в любое время года, особенно красивы они темными субботними вечерами осенью и зимой, когда на них включается специальная подсветка. Это происходит каждую субботу с 17:00 до 21:00. Стоит добавить, что если вы хотите осмотреть природные тропы Цецилю большой компанией, то по предварительной договоренности для групп от 10 человек световая тропа доступна в любой день недели. Кроме того, есть возможность выбрать и из нескольких других предложений вроде прогулок с хаски или лесную баню. Подробнее прочитать о них можно ЗДЕСЬ.

Foto: Nataly Hlapkovska

Входная плата на природную тропу для взрослых 2 евро; для школьников, студентов, пенсионеров 1,50 евро, для дошкольников вход бесплатный.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.